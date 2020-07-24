Каштру и Михайличенко выполнили задачу на сезон. Что говорить о лидерах УПЛ в прошлом чемпионате

Авторы UA-Футбол Александр Рыженко и Георгий Грошев в короткой форме подводят итоги для четырёх китов украинского футбола в сезоне украинской Премьер-лиги, который пока ещё продолжается матчами плей-офф. Это первая часть трилогии о выступлениях команд УПЛ. В ближайшие дни разговор пойдёт об аутсайдерах, а после заключительного поединка плей-офф обсудим успехи команд с пятого по восьмое места.

Каштру выполнил задачу - и чемпионат выиграл, и молодежь проверил

"Горняки" начали сезон под руководством нового наставника - Луиш Каштру сменил своего соотечественника Паулу Фонсеку, а легенда команды Дарио Срна вошел в его тренерский штаб. Первый же поединок закончился для португальца хорошей оплеухой - упустили Суперкубок в игре против "Динамо". Выводы были сделаны, и дальше "Шахтер" на внутренней арене действовал практически безупречно.

Каштру справился со своей главной задачей - донецкий клуб защитил титул от посягательств, а тренер по ходу всего сезона грамотно внедрял молодежь. Додо и Антонио уже основные, Соломон и Тете близки к получению этого статуса, а юные Пихаленок, Бондаренко и Трубин могут подменить, а в будущем и заменить бывалых бойцов. Есть прогресс и у опытных игроков - Патрик выдержал шквал критики и стал одним из лидеров, Матвиенко привлек внимание "Арсенала", Пятов дослужился до капитанской повязки.

Но все не так радостно, как может показаться. И в этой бочке меда найдется добрая ложка дегтя. Впервые за четыре года "горняки" упустили кубок Украины, провалив матч с "Динамо" в 1/8 финала. На дистанции они опередили киевлян на рекордные 22 очка, но золотой дубль оформить не смогли (при Фонсеке такого не было). Как же не упомянуть и трансфер Евгения Коноплянки. Украинский вингер приходил в качестве возможного сменщика Тайсона, но за исключением двух-трех матчей смотрелся инородным телом в слаженном организме. Не забываем и о юном Сикане - баранка в его графе забитых говорит сама за себя.

Ключевой матч сезона: домашняя победа над "Динамо" в ноябре. Игра запомнилась плачущим Тайсоном, но именно в тот день де-факто был оформлен чемпионский титул. Даже болельщики киевлян тогда понимали, что 13 очков отыграть невозможно. Георгий Грошев

Михайличенко тоже выполнил задачу на сезон. Но этого было мало

Киев начинал сезон ещё под руководством Александра Хацкевича, однако избавился от тренера после неудачи в Лиге чемпионов и вылета из "Брюгге" в квалификации турнира. Язык не поворачивается сказать, что при Алексее Михайличенко стало лучше: очки "динамовцам" давались с ещё большим трудом. Да что там очки - на стыке лета и осени у "бело-синих" была полоса с шести кряду игр без побед. Но после этого (вроде бы) стало чуть лучше: сразу семь подряд игр без пропущенных мячей, а также эмоциональная победа над "Шахтёром" в 1/8 финала Кубка Украины.

Но ещё до ухода на зимний перерыв развалилось всё. Команда вылетела даже из Лиги Европы, феерично проиграв в последнем евроматче сезона резервному составу "Лугано". Благо хоть в чемпионате очки удавалось набирать стабильно, хоть о титуле уже к началу зимы никто не думал.

В 2020-м всё стало ещё хуже: Михайличенко словно решил просто выполнить поставленные на сезон задачи. Какой ценой это будет сделано и сколько усилий придётся вложить - тренерский штаб это мало интересовало. В итоге, Киев добился своего, став вторым и завоевав Кубок страны. Но как минимум финал УПЛ больше напоминал какую-то сатиру на настоящий футбол: с "Десной", "Шахтёром" и "Александрией" в последнем круге в сумме набрали только один балл, пропустив при этом восемь голов. Счастье "Динамо", что конкуренты в борьбе за статус вице-чемпиона оказались ещё более нестабильны.

Ключевой матч сезона: практически каждый лобовой поединок сезона виделся ключевым. Но мы выделим, конечно же, феерическое поражение "Колосу" в заключительном матче сезона. Этот результат стал апофеозом всего бардака, который происходит в команде. Похоже, именно поражение ковалёвцам вынудило братьев Суркисов сменить тренерский штаб уже на следующий день после этой игры. Александр Рыженко

"Заря" выступила на своём уровне. Ни больше, ни меньше

Луганчане однозначно прибавили по сравнению с прошлым сезоном, однако об историческом прорыве можно было бы говорить в случае выхода в группу Лиги Европы или второго места в чемпионате. Так же, команда Виктора Скрипника показала практически тот же результат, который был у Юрия Вернидуба.

Сейчас многие могут указывать на турнирную таблицу, где "чёрно-белые коты" по сравнению с прошлым годом сделали два шага вперёд. Но, во-первых и во-вторых: два прошлогодних конкурента - "Александрия" и "Мариуполь" - в нынешнем сезоне оказались не готовы к такой же активной борьбе за еврокубковые места, поэтому у луганчан особо не было конкуренции. "Десне" - большой почёт и уважение, однако, похоже, сами "северяне" побоялись замахнуться на что-то большее, чем просто квалификация ЛЕ.

Ключевой матч сезона: поражение "Динамо" в предпоследнем туре очень больно ударило как минимум по болельщикам, которые ожидали от луганчан борьбы до последней капли пота, но на деле команда Скрипника сыграла очень неуверенно и заслуженно уступила. После этой игры многие внутри себя пришли к выводу: третье место "Зари" - это ровно тот результат, на который коллектив наиграл. Александр Рыженко

"Десна" приятно удивила всех. Но сможет ли клуб удержать планку?

Награду "открытие сезона" смело можно вручать "северянам". Команда из Чернигова, заняв год назад восьмую строчку, совершила нереальный скачок и до предпоследнего тура боролась за серебро. Да, полноценной сказки не случилось и на финише они теряли важные очки (поражение от "Александрии" можно сравнить с ночным кошмаром). Но как бы там ни было, "Десна" - главная сенсация чемпионата, а Рябоконь - лучший тренер (по мнению автора).

Одна из главных причин такого прогресса - грамотная работа на трансферном рынке. За год "северяне" подписали Арвеладзе, Тотовицкого, Будковского, Гуцуляка, Калитвинцева, взяли в аренду перспективного Коноплю (шесть ассистов за сезон), купили эстонского защитника Йонаса Тамма, который с первых минут влился в новый клуб. У Рябоконя была практически идеальная скамейка запасных, которая позволяла ему грамотно ротировать состав в сложный период, а также экспериментировать со схемами (правда не всегда это было уместно).

Но одно дело высоко взобраться, и совсем другое - удержаться там. Ведь можно подобно Икару, слишком близко подлететь к солнцу, обжечь свои крылья и свалиться в пропасть. Тренерскому штабу придется решить серьезную задачу - постараться не повторить путь "Александрии", "Ворсклы" и "Мариуполя". Хотелось бы, чтобы "Десна" продолжала радовать своей игрой и высокими местами в таблице.

Ключевой матч сезона: минимальная победа над "Зарей" 1:0 в марте. Проведя практически тайм в меньшинстве, команда Рябоконя нашла свой гол, а после еще и удержала ворота на замке. Именно в тот момент стало ясно, что четвертое место - не предел для "Десны". Георгий Грошев

Использованы фото ФК "Шахтёр", ФК "Динамо", ФК "Заря" и ФК "Десна"