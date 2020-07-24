Ультрас Динамо Декстер: Суркис считает клуб своей игрушкой

Представитель ультрас "Динамо" Алексей "Декстер" в эфире Youtube-канала "Брутальный футбол" прокомментировал назначение Мирчи Луческу главным тренером команды и встречу фанатов с президентом клуба Игорем Суркисом.

– После назначения нового главного тренера вы встретились с президентом клуба. Встреча была спланированной или спонтанной?

– Встреча была абсолютно спонтанной. Ребята как только узнали о назначении главного тренера – первая реакция эмоциональная: ехать под стадион и дальше уже решать, что делать. Мы ни о чем не договаривались. Не знали, получится ли встретиться или нет.

– О чем вы говорили с Игорем Суркисом?

– О том, что назначение Мирчи Луческу, – это плевок в лицо всем болельщикам "Динамо", это недопустимое решение, мы не можем его принять ни под каким соусом.

– Каким был его ответ?

– Он не очень понимает, в чем проблема. Вообще не понимает, почему люди недовольны. Он готов проглотить все, что Мирча Луческу говорил до этого. Похоже, что он не рассматривал другие кандидатуры.

– Можно ли сказать, что словами о своих вложенных деньгах Суркис наплевал на мнение болельщиков и сказал, что клуб – это его личная собственность?

– Получается, что так. Похоже, что Игорь Михайлович считает клуб своей игрушкой. Считает, что может играть с ней, как захочет, а все люди, который ходят на стадион, просто наблюдатели. Обидно, что так, но, похоже, именно это он имел в виду.

– Планируются митинги, акции протеста, баннеры на секторах против главного тренера? Какие дальнейшие действия?

– Конечно, мы не оставим это просто так. Вчера звонили люди со всей Украины и не только Украины. Говорят, что у них внутри все оборвалось, они не знают, как дальше болеть за этот клуб при таком главном тренере.

Нужно понимать, что проблема не в тренере, а в людях, которые его назначили. Думаю, акции будут направлены именно на то, что "Динамо" будет лучше без Суркисов, чем с ними.

– Команда будет рассчитывать на такую же поддержку, как в течение последних сезонов?

– Не могу этого обещать, нужно собираться, обсуждать. Очень много людей не хотят поддерживать клуб во главе с Луческу.

– Какие был первые мысли после назначения Луческу?

– Шок. Мы до конца верили, что это какой-то троллинг, шутка, неудачный пранк. Первая стадия – отрицание.

– Существует вариант, при котором ультрас смогут принять нового главного тренера?

– Это возможно, если его фамилия будет не Луческу.