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Луческу: Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер Динамо возложил цветы к памятнику мэтру

Луческу: Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола
Новина українською

Сегодня (28 июля) новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе в клубе. В день прилета в столицу Украины Луческу посетил памятник Валерию Лобановскому и возложил цветы у подножия монумента.

"Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х киевское "Динамо" играло против "Университати" из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того "Динамо". Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский - это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

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Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (11)
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aleks68
28.07.2020 в 21:27
быстро цыган переобулся.скоро взасос целоваться начнёт.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
28.07.2020 в 21:23
Ну і лизнув знатно
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+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 21:03
Як швидко дідуган змінив свою думку про В.В. Лобановського...походу, готовий вже на двох стільцях всістися... це мені нагадує ту саму історію про єврея: "проклятый еврей (в нашем случае - цыган) хочеи и рыбку съесть, и на х@й сесть!
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+1
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:39
Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу окончательно развеял слухи, которые сватали тренера в киевское "Динамо". "Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями "Шахтера", бывшими игроками команды. Но о работе в "Динамо" речи не шло. Да и как можно возглавить киевское "Динамо" после стольких лет в "Шахтере"? Тут просто нечего комментировать", — сказал Луческу.
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+3
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:39
Ранее на этом сайте, ссылку не получается вставить
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0
0
v.grischuk (Винница)
28.07.2020 в 20:32
Напомним немного
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0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
28.07.2020 в 20:28
Подхалимаж для фанатов Динамо
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+1
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.07.2020 в 20:28
Ух ти! А в цинан виявляється є задня передача. Похвально. Правильні слова! Головне, щоб в майбутньому, коли він піде з Динамо, знов не ображав Лобановського і не применшував його заслуги!
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+2
0
Oлeкcин (Н.)
28.07.2020 в 20:17
11 в мире, судя по предыдущим выступлениям Мыстера :)
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0
-1
Soccerman (Москва)
28.07.2020 в 20:05
лицемерное дерьмо
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+4
-1
Salming (Полтава)
28.07.2020 в 20:43
У вас своего хватает, мягко говоря.
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+2
0


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