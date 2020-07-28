Луческу: Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола

Сегодня (28 июля) новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прибыл в Киев, чтобы приступить к работе в клубе. В день прилета в столицу Украины Луческу посетил памятник Валерию Лобановскому и возложил цветы у подножия монумента.

"Я очень рад быть здесь. Хорошо помню тот период, когда Валерий Лобановский только начинал свою тренерскую работу в киевском клубе.

Помню, когда в середине 80-х киевское "Динамо" играло против "Университати" из Крайовы. Я был действительно впечатлен игрой того "Динамо". Та команда доминировала над всеми соперниками.

Валерий Лобановский - это действительно великий человек, который совершил огромный вклад в развитие футбола. Безусловно, он остался в памяти болельщиков, причем независимо от того, кто из них за какую команду болеет. Это был тренер высочайшего уровня.

Вне всяких сомнений он заслуживает всех тех слов, которые говорили и говорят о нем специалисты. Лобановский - один из лучших тренеров в истории футбола", - сказал Луческу.