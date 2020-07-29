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Тренер Динамо U-21: Луческу попросил показать группу футболистов, которых хотел бы увидеть в игре

Премьер-лига
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Новый наставник киевлян уже посетил товарищеский матч динамовской молодежки

Тренер Динамо U-21: Луческу попросил показать группу футболистов, которых хотел бы увидеть в игре
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Старший тренер молодежной команды киевского "Динамо" U21 Юрий Мороз рассказал о том, что он уже успел пообщаться с новым главным тренером первой команды киевляне Мирчей Луческу.

- На каких компонентах вы акцентируете внимание в тренировочном процессе в этот период?

- У нас есть упражнения и на физику, и на технику. Можно сказать, определенный микст: неделю работаем в одном режиме, следующую неделю – немного в другом. Все время требуем от игроков максимальных усилий на тренировках. Если они будут показывать свой максимум в тренировочном процессе, то затем – и в игре.

- Успело ли состояться общение с новым главным тренером первой команды о его взаимодействии с молодежным составом?

- Да, был короткий разговор с Мирчей Луческу. Мы обсудили игроков обоймы основы, которые сегодня должны были участвовать в недавнем матче – Каргбо и Бенито. Он попросил побольше показать группу футболистов, которых хотел бы увидеть в игре.

- Какие у команды дальнейшие планы на подготовку?

- Завтра планируем дать игрокам выходной, а 31 июля снова собираемся и работаем в одноразовом и двухразовом режиме. На 6 августа у нас запланирована игра с "Десной". Будем тренироваться в нормальном, рабочем режиме, улучшать игровые качества. Проблем много, над ними нужно

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В статье: Мирча Луческу Юрий Мороз Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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