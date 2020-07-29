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Агент Горан Попов прибыл в Киев для разговора с Луческу
Возможно, встреча станет началом сотрудничества
Новый тренер киевского "
Как сообщает Meta-ratings, румынский специалист пригласил для разговора экс-игрока киевлян Горана Попова, который сейчас является агентом и специализируется по игрокам балканских стран.
Сегодня Попов уже прилетел в Украину и в ближайшее время проведет встречу с тренером.
Предполагается, что Луческу и Попов обговорят возможных кандидатов для первой команды "Динамо", а также обсудят возможное дальнейшее более тесное сотрудничество.
Также, Попову, возможно, будет сделано предложение о работе в киевском клубе.
Напомним, что Попов играл за "Динамо" с 2010 по 2014 год и за эти годы принял участие в 56 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.