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Агент Горан Попов прибыл в Киев для разговора с Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, встреча станет началом сотрудничества

Агент Горан Попов прибыл в Киев для разговора с Луческу
Новина українською

Новый тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который вчера прибыл в Украину, уже приступил к работе.

Как сообщает Meta-ratings, румынский специалист пригласил для разговора экс-игрока киевлян Горана Попова, который сейчас является агентом и специализируется по игрокам балканских стран.

Сегодня Попов уже прилетел в Украину и в ближайшее время проведет встречу с тренером.

Предполагается, что Луческу и Попов обговорят возможных кандидатов для первой команды "Динамо", а также обсудят возможное дальнейшее более тесное сотрудничество.

Также, Попову, возможно, будет сделано предложение о работе в киевском клубе.

Напомним, что Попов играл за "Динамо" с 2010 по 2014 год и за эти годы принял участие в 56 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Горан Попов Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
29.07.2020 в 21:06
Попов був непоганим гравцем
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таврия19752009 (симферополь)
29.07.2020 в 20:55
Балканский вектор .пока украинцы в составе
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