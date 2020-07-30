Суркис о протестах ультрас: У нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис во время представления нового главного тренера Мирчи Луческу обратился к ультрас, которые выступили радикально против нового коуча и действий руководства клуба.

Суркис выразил надежду на мудрость болельщиков.

У нас же есть не только ультрас, которые протестуют. Я пытался объяснить им свою позицию. Услышали - хорошо, нет - мы идем своим путем. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Они болеют за "Динамо" много лет. Нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не те, которым нужно просто развлечься.

Подчеркну: если будет успех, будут аплодисменты команде. Если успеха не будет, будут спрашивать с меня. Я хочу цивилизованного разговора. Пожалуйста, готов снова встретится с болельщиками.

Но вести себя нужно цивилизованно, в рамках закона. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел, который сегодня происходит.

Боление должно быть цивилизованным. Мне то такое дело, меня пускай оскорбляют. Но человек, который завоевал 32 трофея, он еще ничего не сделал, его оскорбляют – это цивилизовано мы себя ведем? Нам нужно культуры общения учиться. Ультрас пришли – я к ним вышел, еще хотят прийти – пожалуйста. Мне оправдываться не перед чем. Они хотят управлять командой Динамо (Киев)!? Пожалуйста, пускай идут управляют, только денежки пускай занесут сюда.