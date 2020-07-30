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Суркис о протестах ультрас: У нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел

Премьер-лига
(10 голосов)

Готов к новой встрече

Суркис о протестах ультрас: У нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис во время представления нового главного тренера Мирчи Луческу обратился к ультрас, которые выступили радикально против нового коуча и действий руководства клуба.

Суркис выразил надежду на мудрость болельщиков.

У нас же есть не только ультрас, которые протестуют. Я пытался объяснить им свою позицию. Услышали - хорошо, нет - мы идем своим путем. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Они болеют за "Динамо" много лет. Нам нужны болельщики, которые понимают футбол, а не те, которым нужно просто развлечься.

Подчеркну: если будет успех, будут аплодисменты команде. Если успеха не будет, будут спрашивать с меня. Я хочу цивилизованного разговора. Пожалуйста, готов снова встретится с болельщиками.

Но вести себя нужно цивилизованно, в рамках закона. В противном случае у нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить этот беспредел, который сегодня происходит.

Боление должно быть цивилизованным. Мне то такое дело, меня пускай оскорбляют. Но человек, который завоевал 32 трофея, он еще ничего не сделал, его оскорбляют – это цивилизовано мы себя ведем? Нам нужно культуры общения учиться. Ультрас пришли – я к ним вышел, еще хотят прийти – пожалуйста. Мне оправдываться не перед чем. Они хотят управлять командой Динамо (Киев)!? Пожалуйста, пускай идут управляют, только денежки пускай занесут сюда.

Напомним, что ультрас устроили жесткий разговор с президентом "Динамо" только что после подписания контракта с Луческу, а потом и акцию протеста возле стадиона.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис ультрас Динамо (Киев)
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Комментарии (44)
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.07.2020 в 14:53
давай, игарьоха, применяй свои рычаги, и увидишь, что, кроме ультрас, почти некому поддерживать команду на стадионе - никакие сотни тысяч болельщиков на нее не ходят
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0
-1
Vova Andrienko
30.07.2020 в 14:21
Ультрас Динамо еще не поняли? Кто дівчину годуе, той дівчину танцюе!
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+2
0
avatar
Elektrikc (Львів)
30.07.2020 в 14:16
нічого страшного не сталось, просто наше рідне Динамо на деякий час перестало існувати.
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+1
-4
avatar
simargl (Чернигов)
30.07.2020 в 14:03
И что он не так сказал ? Ребята , есть футбол и около футбол. Смешивать их очень сложно. Он хозяин клуба. Так получилось. И 14летние пехотинцы , как не странно, должны прислушиваться и к нему и к его решениям...))))
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+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
30.07.2020 в 14:15
Пфф... чего ради прислушиваться должны? ))) Вот смотри: в Чернигове Десна для кого? Для болельщиков?И в Полтаве Ворскла для болельшиков. Бывали неудачные решения, и не раз. Последний раз по Косовскому, у которого не вышло и его сняли (перевели), хоть и с опозданием. А до этого Сачка сняли, каким бы болезненным это решение не было, а пришлось. Ибо 90% болельщиков критиковали его, хотя он и не виноват в том что команда была остановилась. До этого был пример с Евтушенко. Неплохой тренер, но не пошло. И тут я замечу, что наш Почпред тоже миллиардер, но никогда от него невозможно услышать что-то вроде "я сюда сто лямов в**л, идите играйте на плейстейшн, нищеброды". Тем более, никогда при этом Почпреде в Ворсклу не придёт ни один тренер, который ранее гнал на Ворсклу, или имел конфликты или непонятки с болельщиками Ворсклы в прошлом..
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+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
30.07.2020 в 13:37
Лучше бы Слуцкого назначил (т.к. Газаев и Сёмин уже были). Болельщиков в ж**у!
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+1
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.07.2020 в 13:54
МОСКАЛЬ, МАЛОРОС ЗГИНЬ ЗВІДСИ!
Ответить
+3
-4
Счётчик шансов (Полтава)
30.07.2020 в 13:59
Як я згину, якщо я півтора ярда сюди в***в?!
+3
-1
Viktor Zsvor ( Сноаск)
30.07.2020 в 14:59
Пельку зачини порохобот недороблений.
0
0
Bravissimo (Erevan)
30.07.2020 в 13:31
Суркис показал ультрасу желтую карточку что правильно и зделал. Преданные болельщики становятся символом клуба а не анархия. Типа Луческу раньше высказывался плохо, так давайте в платочек плакать будем , нет, верим Луческу возобновит обилие традиций Динамо
Ответить
+10
-3
ffggpl (Харьков)
30.07.2020 в 14:31
Грамоте научись, потом пиши.
Ответить
0
0
Bravissimo (Erevan)
30.07.2020 в 14:56
Ты грамота детская не дуркуй
0
0
Viktor Zsvor ( Сноаск)
30.07.2020 в 15:01
Главное мысль, грамотность здесь второстепенна.
Ответить
0
0
avatar
Металлист Харьков
30.07.2020 в 13:19
Понятие Ультрас - поменяло своё изначальное понятие - У́льтрас — организованные группы из болельщиков для поддержки спортивных команд ! Сейчас ультрас - это сборище нацистов и идиотов , которым плевать на футбол , они отрабатывают деньги , которые им платят такие же нацисты но с деньгами ! Ихняя задача устраивать беспорядки на стадионах и всё такое (((( Запрещать надо такие ультрас и не пускать на стадионы ((((( Долой таких ультрас !!!
Ответить
+16
-3
белорус (Киев)
30.07.2020 в 13:28
Ну ты и загнул. причём тут нацисты и ультрас? Снова московской пропаганды насмотрелся. Ультрас может быть кто угодно, в данном случае это просто сопливая шелуха, для которых поход на футбол нужен для того, чтобы потусить, показать себя, а не нормально поболеть за свою команду.
Ответить
+5
-8
avatar
Металлист Харьков
30.07.2020 в 13:37
Потому что нацисты руководят всяким быдлом (((( Они и взяли под контроль этих так называемых ультрас ((((( Ты подойди к этим ультрас и спроси что нибудь о футболе - уверен на 300 % что они не знают ничего (((( Во время игры не знают с какой стороны Динамо ((( ( я имею ввиду основную кучу этого быдла , а не единичных знатоков )
+8
-1
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 13:42
Да знают они все, но жажда выпустить пар и размять кулаки затмевает разум.
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.07.2020 в 14:06
А как же ультрас киевского Арсенала или Бетиса ??? Комуняки. Или они главные неонаци)))???
Ответить
+1
-1
lightning (Одесса)
30.07.2020 в 14:07
Лучше и не скажешь, +1
Ответить
+2
0
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 14:18
Понятие ультрас - не поменяло оно ни чего. К сожалению культура ультрас у нас не развивается практически. На первое место вышли - хулы. Заходишь в вики,читаешь что такое ультрас и .... реально понимаешь что у нас от всех правил ультрас осталось одно - отстаивать свои цвета! Все остальное вторично.
Ответить
+1
0
ffggpl (Харьков)
30.07.2020 в 14:34
Что за бред про нацистов ты несешь, ты их видел? Расскажи где и при каких обстоятельствах.
Ответить
0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.07.2020 в 13:11
Рычаги самые простые....каждый штраф из за этих сов, пусть платит не ДК, а сами ультра.Вот это будет им рычаг, на всю спину!Такое ощущение, что это заказ со стороны, развалить ДК , обвинив Суркисов во всех бедах.
Ответить
+12
-2
Vroobydov
30.07.2020 в 14:40
Организованные ультрас - оплачиваемое детище клубов. Ультрас платить с кармана клуба будут всеравно.
Ответить
0
0
Djon (Киев)
30.07.2020 в 13:01
Суркис владелец команды. И он без учета чужого мнения будет назначать на должность главного тренера Динамо кого захочет. И правильно он говорит, что тупо орать и критиковать может каждый, сначала денежки занесите, тогда и ваше мнение будет учтено. И если Суркис не захочет кого-то пустить не стадион, поверьте он не пустит. По плохому и или по хорошему, но не пустит.
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+12
-3
Камонплей
30.07.2020 в 13:06
как же утомило тупое быдло, вылизывающее вору клоаку единственной мантрой - "дай денег"
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+1
-8
Gafan777 (Каменка)
30.07.2020 в 12:42
давай Игорок души эту нечисть.правильно сказано. для большинства той кастрюлеголовой части ультрас это действительно всего лишь развлечение, которые по сути и футбола не понимают. им место даже не на майдане. а нормальные люди пусть ходят с семьями спокойно смотреть футбол и те, которые понимают футбол.
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+12
-6
0629 (Марiуполь)
30.07.2020 в 13:00
вата в голове на мозг давит? при чем тут майдан и твоя пустая кастрюля?
Ответить
+6
-8
maks1923 (Ирпень)
30.07.2020 в 13:10
Все подряд приплел.
Ответить
+4
-3
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 12:35
Сруль готовил отряды ультрас, как боевые дружины мертветчука, если это понадобится в какой то момент.Получи, фашист, гранату!
Ответить
+3
-10
мы за динамо (киев)
30.07.2020 в 12:38
ти шо дурак
Ответить
+9
-3
absurdlight (Kiev)
30.07.2020 в 12:41
Отряды ультрас, боевые дружины... Ни клубу, ни городу - вы нах@р не нужны.
Ответить
+11
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 12:30
Вопрос: если ультрас не прекратят паясничать- запретит ли Суркис им вход на стадион?
Ответить
+7
-4
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 12:33
На основании каких нормативных актов он может кому то что то запрещать?У тебя крыша поехала?
Ответить
+3
-12
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.07.2020 в 12:36
У меня всё в порядке,грубить не нужно. В Европе есть масса примеров,когда хулиганам клуб запрещал посещать матчи.
+19
-1
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 12:41
В Европе для этого задействовали суды и полицию, а не маразматические хотелки идиота суркиса.
+2
-12
белорус (Киев)
30.07.2020 в 13:31
Дело тут не в хотелках, а в том что эти так называемые ультрас придут оскорблять, а вот здесь парень из Кривого рога прав, пускать такое стадо тогда нельзя
+6
-1
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 13:41
Почитай конституцию.Каждый имеет право.Никто не имеет право.Точка.
+1
-4
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 13:49
Только ты забыл про ответственность. Права качать все могут, а как отвечать - в кусты. Думаю будь у Динамо собственный стадион - такого беспредела не было бы. После первого кипиша - открыли бы дела, минимум админ штраф, максимум как карта бы лягла.
+4
0
avatar
armik (Киев)
30.07.2020 в 13:56
Че вы такие заторможенные?Я ж пишу, для этого нужно иметь на руках решение суда.А стадион Динамо, формально, собственность срулей.Хотя, это может быть опротестовано в любой момент, т.к. передана без решения фонда госимущества и кабмина. Филькину бумажку о его передаче подписал заместитель министра внутренних дел.
0
-1
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 14:04
Так пока не было желание этим заниматься. Все что происходило до назначения Луческу - детский лепет. Думаешь не продавят решение суда, если ультас создадут прецендент? В наших судах - как два пальца об асфальт, на следущующее утро после первого серьезного кипиша. Первый раз что ли ночью заседания проводить?
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.07.2020 в 14:18
А легко. После первого залета, когда "Динамо" из-за ультрасов влепят солидный штраф. Возьмет и переведет этот штраф на ультрасов. И пока ребятки не заплатят, фан сектор до того времени закрывается. И все - проблема решена!
Ответить
+2
0
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 14:21
Это не решение проблемы. Закрыть сектор - минус деньги от продажи билетов, особенно в ЕК.
+1
0
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armik (Киев)
30.07.2020 в 14:40
Вы в детском садике находитесь?Какие-то основы хозяйственной деятельности знаете?Как можно платежное требование куда-то перевести?Почитайте, что такое регрессное требование и как его можно выставить!Такое впечатление, что сруля поддерживают только полные идиоты.
0
0
Alexs22 (Киев)
30.07.2020 в 15:09
Дались вам платежные требования. Я что о них писал. Я написал что сектор закрыть - это не решение проблемы.
0
0


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