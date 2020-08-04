Днепр-1 объявил об уходе еще четырех игроков

Сегодня "Днепр-1" вышел из небольшого отпуска и начал подготовку к новому сезона. Четыре футболиста больше не сыграют за команду.

Днепрян покидают Дмитрий Коркишко, Александр Снижко, Андрей Клищук и Владимир Полевой. Клуб благодарит их за яркие матчи и желает удачи в будущих начинаниях.

Отметим, что до этого "Днепр-1" уже покинули Папа Гуйе и Алексей Чичиков. А Сергей Булеца и Владислав Супряга отправились в "Динамо", так как истек срок действия аренд.