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Днепр-1 объявил об уходе еще четырех игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Чистка продолжается

Днепр-1 объявил об уходе еще четырех игроков
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Днепр-1" вышел из небольшого отпуска и начал подготовку к новому сезона. Четыре футболиста больше не сыграют за команду.

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Днепрян покидают Дмитрий Коркишко, Александр Снижко, Андрей Клищук и Владимир Полевой. Клуб благодарит их за яркие матчи и желает удачи в будущих начинаниях.

Отметим, что до этого "Днепр-1" уже покинули Папа Гуйе и Алексей Чичиков. А Сергей Булеца и Владислав Супряга отправились в "Динамо", так как истек срок действия аренд.

Напомним, была вероятность, что Виктор Скрипник встанет у руля "Днепра-1". В последний момент все сорвалось.

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В статье: Владимир Полевой Дмитрий Коркишко Андрей Клищук Александр Снижко СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"
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