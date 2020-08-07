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Стало известно, кто вступился за Виктора Скрипника в Заре
Когда Геллер был в раздумьях
Тележурналист Игорь Бурбас сообщил, что Виктора Скрипника удержали в "
Они коллективно обратились к президенту клуба Евгению Геллере с месседжем, что "тренером признают только Скрипника и никого другого.
Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация".
По слухам, Виктор Скрипник, который с "Зарей" получил бронзовые медали УПЛ чемпионата 2019/2020, в это межсезонье должен был возглавить "Днепр-1". А на его место должен был прийти Александр Бабич.