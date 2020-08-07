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Стало известно, кто вступился за Виктора Скрипника в Заре

Премьер-лига
(2 голосов)

Когда Геллер был в раздумьях

Стало известно, кто вступился за Виктора Скрипника в Заре
Новина українською

Тележурналист Игорь Бурбас сообщил, что Виктора Скрипника удержали в "Заре" во многом благодаря игрокам.

Они коллективно обратились к президенту клуба Евгению Геллере с месседжем, что "тренером признают только Скрипника и никого другого.

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Это стало определяющим в и без того запутанной истории, где еще до этого преградой стала денежная компенсация".

По слухам, Виктор Скрипник, который с "Зарей" получил бронзовые медали УПЛ чемпионата 2019/2020, в это межсезонье должен был возглавить "Днепр-1". А на его место должен был прийти Александр Бабич.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Александр Бабич Евгений Геллер Игорь Бурбас
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Комментарии (7)
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Comment06 (Украина)
07.08.2020 в 09:59
Хорошо, что игроки заступили и отстояли, плохо что через ультиматум. Теперь Скрипник зависим от них.Теперь подумают, если захотят- снимут, и не только его.
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СашаXM (Хмельницкий)
07.08.2020 в 09:45
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Hugo64 (PARIS)
07.08.2020 в 09:35
ТРЕНЕР КОТОРЫЙ ПРОИГРЫВАЕТ всё что под силу команде и уходит после этого на повышение в команду выше классам это нонсенс ---что бы бабичу утчердится нужна команда пердива и выход в УПЛ а там и вернется к нему СИЛА тренера а так ТОЛЬКО ХУЖЕ И хуже будет как тренера
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0
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Джмиль (Запорожье)
07.08.2020 в 09:39
Всё верно
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Джмиль (Запорожье)
07.08.2020 в 09:24
Маркевич - Мариуполь - Бабич - Заря - Скрипник - Днепр-1 - Михайленко - ???... Во всей этой цепочке произошел разрыв. Бабича кинули, Михайленко остался в Днепре (пока)...
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+1
0
Vantala (Kharkiv)
07.08.2020 в 09:27
Днепр теперь пусть Бабича берет.
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0
-1
Джмиль (Запорожье)
07.08.2020 в 09:29
Не нужен им Бабич даже даром
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+1
0


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