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Никита Татарков сменил ФК Львов на Ворсклу

Премьер-лига
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Никита Татарков сменил ФК Львов на Ворсклу
UA-Футбол
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Украинский полузащитник Никита Татарков покинул состав ПФК "Львов" и будет защищать цвета другого клуба. Об этом сообщает официальный сайт "сине-золотых".

Теперь 25-летний игрок будет выступать за полтавскую "Ворсклу". О деталях его контракта с командой Максимова пока ничего не известно.

Напомним, Татарков стал игроком "Львова" осенью 2019-го года. В прошлом сезоне Favbet лиги украинец появлялся на поле в футболке "сине-золотых" 19 раз, записав при этом в свой актив два забитых мяча.

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Отметим, что сегодня "Ворскла" подписала контракт с опытным защитником.

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В статье: ФК Львов Никита Татарков
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Источник:
ПФК "Львов"
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