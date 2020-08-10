Никита Татарков сменил ФК Львов на Ворсклу

Украинский полузащитник Никита Татарков покинул состав ПФК "Львов" и будет защищать цвета другого клуба. Об этом сообщает официальный сайт "сине-золотых".

Теперь 25-летний игрок будет выступать за полтавскую "Ворсклу". О деталях его контракта с командой Максимова пока ничего не известно.

Напомним, Татарков стал игроком "Львова" осенью 2019-го года. В прошлом сезоне Favbet лиги украинец появлялся на поле в футболке "сине-золотых" 19 раз, записав при этом в свой актив два забитых мяча.

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