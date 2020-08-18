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Агент: 4 клуба Серии А интересуются Супрягой, Наполи больше других

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако с потенциальным трансфером все не так просто

Агент: 4 клуба Серии А интересуются Супрягой, Наполи больше других
Новина українською

Итальянский агент Стефано Антонелли, который в своей стране представляет интересы форварда "Динамо" Владислава Супряги, рассказал об интересе к украинцу со стороны нескольких клубов Серии А.

"Для любого трансфера должны быть созданы условия. Игра Супряги нравится Давиде Вагнати (технический директор "Торино"), Вальтеру Сабатини (спортивный директор "Болоньи") и Джованни Сартори (спортивный директор "Аталанты").

"Наполи" также заинтересован, даже наверное больше других, но на данный момент этот футболист считается непродаваемым. "Динамо" недавно вернуло его из аренды в "Днепре-1", а Мирча Луческу хочет полностью оценить возможности парня", – цитирует Антонелли Area Napoli.

Напомним, что прошлый сезон Супряга провел в аренде в "Днепре-1", а в межсезонье вернулся в "Динамо".

Также ранее сообщалось о желании "Болоньи" и "Аталанты" подписать Супрягу, однако цена, установленная "Динамо", не устроила итальянцев.

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В статье: Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Торино (Турин) Владислав Супряга
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Комментарии (1)
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госпітальєр (львів)
18.08.2020 в 20:57
досить тих дурниць,агент розганяє ажіотаж,але локшину на вуха вішають нам,а серйозні люди розуміють,що між цікавиться і купить велика різниця
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