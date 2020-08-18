Агент: 4 клуба Серии А интересуются Супрягой, Наполи больше других

Итальянский агент Стефано Антонелли, который в своей стране представляет интересы форварда " Динамо " Владислава Супряги, рассказал об интересе к украинцу со стороны нескольких клубов Серии А.

"Для любого трансфера должны быть созданы условия. Игра Супряги нравится Давиде Вагнати (технический директор "Торино"), Вальтеру Сабатини (спортивный директор "Болоньи") и Джованни Сартори (спортивный директор "Аталанты").

"Наполи" также заинтересован, даже наверное больше других, но на данный момент этот футболист считается непродаваемым. "Динамо" недавно вернуло его из аренды в "Днепре-1", а Мирча Луческу хочет полностью оценить возможности парня", – цитирует Антонелли Area Napoli.

Напомним, что прошлый сезон Супряга провел в аренде в "Днепре-1", а в межсезонье вернулся в "Динамо".