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Агент: 4 клуба Серии А интересуются Супрягой, Наполи больше других
Однако с потенциальным трансфером все не так просто
Итальянский агент Стефано Антонелли, который в своей стране представляет интересы форварда "
"Для любого трансфера должны быть созданы условия. Игра Супряги нравится Давиде Вагнати (технический директор "Торино"), Вальтеру Сабатини (спортивный директор "Болоньи") и Джованни Сартори (спортивный директор "Аталанты").
"Наполи" также заинтересован, даже наверное больше других, но на данный момент этот футболист считается непродаваемым. "Динамо" недавно вернуло его из аренды в "Днепре-1", а Мирча Луческу хочет полностью оценить возможности парня", – цитирует Антонелли Area Napoli.
Напомним, что прошлый сезон Супряга провел в аренде в "Днепре-1", а в межсезонье вернулся в "Динамо".
Также ранее сообщалось о желании "Болоньи" и "Аталанты" подписать Супрягу, однако