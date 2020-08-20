" Днепр-1 " может подписать бразильского экс-хавбека "Ворсклы" Луизао.

Условия сделки пока что неизвестны, однако скорее всего это будет аренда с правом выкупа.

Напомним, что права на игрока принадлежат "Порту", а "Ворскле" хавбек играл в аренде.