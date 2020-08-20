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Днепр-1 может подписать бразильского экс-хавбека Ворсклы
Луизао провел в Полтаве неплохой сезон
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Условия сделки пока что неизвестны, однако скорее всего это будет аренда с правом выкупа.
Напомним, что права на игрока принадлежат "Порту", а "Ворскле" хавбек играл в аренде.
В Полтаве парень себя неплохо зарекомендовал и стал одним из лидеров команды – сыграл 23 матча и забил 1 гол. По окончанию сезона Луизао
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Источник:Фан-сайт ФК Днепр
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
20.08.2020 в 22:06
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Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 22:00
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