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Заря сообщила о прекращении сотрудничества с Максимом Белым

Премьер-лига
(1 голосов)

Больше футболиста и клуб ничего не связывает

Заря сообщила о прекращении сотрудничества с Максимом Белым
Новина українською

Защитник Максим Белый больше не является игроком луганской "Зари".

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Официальный сайт "черно-белых" сообщил, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.

Пресс-служба "Зари" желаем Максиму удачи в новом клубе.

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В статье: Заря (Луганск) Максим Белый
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Источник:
Заря

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Комментарии (5)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 13:33
Днепр вон Лопыренка на трансфер выставил в запас можно брать
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 13:30
Срочно принимать голландское гражданство и дорога в Барселону открыта!
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0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
21.08.2020 в 13:04
Очень, очень средненький игрок. Когда у нас играл, слабо выглядел. Игр 20-30 сыграл, может пару раз на хорошем уровне. Для Зари однозначно слабоват
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+1
0
дедушка (Сумы)
21.08.2020 в 12:52
Мог бы закрыть центр обороны,где у Зари 1,5 защитника,а в 3 турнирах играть
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0
-1
Dozenko (NewYork)
21.08.2020 в 13:11
тебе виднее
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0
0


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