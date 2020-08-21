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Заря сообщила о прекращении сотрудничества с Максимом Белым
Больше футболиста и клуб ничего не связывает
Защитник Максим Белый больше не является игроком луганской "Зари".
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Официальный сайт "черно-белых" сообщил, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию.
Пресс-служба "Зари" желаем Максиму удачи в новом клубе.
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Источник:Заря
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Комментарии (5)
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Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 13:33
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oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 13:30
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Siren05 (Мариуполь)
21.08.2020 в 13:04
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дедушка (Сумы)
21.08.2020 в 12:52
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Dozenko (NewYork)
21.08.2020 в 13:11
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