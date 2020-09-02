  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: Для меня условия всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: Для меня условия всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард еще попылит в УПЛ

Селезнев: Для меня условия всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда
Новина українською

Новичок "Колоса" Евгений Селезнев поделился своими эмоциями после подписания контркта с клубом из Ковалевки.

– Начинаю с мыслями о тестах Руслана Костышина. Спасибо вам огромное. Нет, это шутка. Я начинаю свою историю в "Колосе" с приятными эмоциями, потому что команда за три года прошла путь с любителей в квалификацию Лиги Европы, построила стадион и сделала все, чтобы все 1 500 жителей Ковалевки получали удовольствие.

Одно из моих пожеланий, чтобы Ковалевка попала в группу Лиги Европы. Тогда на 50% мое появление здесь будет оправданным. Очень доволен, что попал именно сюда. Вы сами видите эти условия. Но для меня они всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда. Я же играл в "Днепре", поэтому я за общение и доверие друг другу. А здесь есть и условия, и коллектив. Надеюсь, мне ничего не помешает побить рекорд и помочь команде достичь поставленных целей. Это не Европа, не Турция, я кайфую от каждого дня пребывания здесь.

– Долго думали над предложением "Колоса"?

– Да, 2 минуты. Я даже не думал. В телефонном режиме пожали друг другу руки и все. Никто не раскроет детали контракта, это наша договоренность с Андреем Засухой. Зачем оно вам надо? Самое главное вы знаете – я в Ковалевке. Два года на таком уровне я вытяну, но не хочу никого обманывать. Год – 100%, а потом можно еще на год. Но загнали меня за сегодня как 20-летнего мальчика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
02.09.2020 в 17:59
Переход в Колос- 14-я смена команды в карьере. По советским меркам- летун.
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
02.09.2020 в 17:53
Даа, в вопросах переобувания на лету Селезнев- змс!
Ответить
+1
0
Kela (Одесса)
02.09.2020 в 17:48
говорят на новой арене Колоса оборудованы места для фаст-фуда и буфет, вот тут и прикормится
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
02.09.2020 в 17:48
А когда-то говорил,что в Украине можно играть только или в Шахтере или Динамо....Видать агробиснес развивается и может перебить турков предложения...
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.09.2020 в 17:42
Ой брехло.... Ой брехлоооооо
Ответить
+2
0
ZSTV1223 (Черкаси)
02.09.2020 в 17:41
Ответить
0
-1
avatar
Инспектор ( )
02.09.2020 в 17:41
Жека, а кормёжка?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...