Селезнев: Для меня условия всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда

Новичок " Колоса " Евгений Селезнев поделился своими эмоциями после подписания контркта с клубом из Ковалевки.

– Начинаю с мыслями о тестах Руслана Костышина. Спасибо вам огромное. Нет, это шутка. Я начинаю свою историю в "Колосе" с приятными эмоциями, потому что команда за три года прошла путь с любителей в квалификацию Лиги Европы, построила стадион и сделала все, чтобы все 1 500 жителей Ковалевки получали удовольствие.

Одно из моих пожеланий, чтобы Ковалевка попала в группу Лиги Европы. Тогда на 50% мое появление здесь будет оправданным. Очень доволен, что попал именно сюда. Вы сами видите эти условия. Но для меня они всегда играли меньшую роль, чем коллектив, ребята и команда. Я же играл в "Днепре", поэтому я за общение и доверие друг другу. А здесь есть и условия, и коллектив. Надеюсь, мне ничего не помешает побить рекорд и помочь команде достичь поставленных целей. Это не Европа, не Турция, я кайфую от каждого дня пребывания здесь.

– Долго думали над предложением "Колоса"?

– Да, 2 минуты. Я даже не думал. В телефонном режиме пожали друг другу руки и все. Никто не раскроет детали контракта, это наша договоренность с Андреем Засухой. Зачем оно вам надо? Самое главное вы знаете – я в Ковалевке. Два года на таком уровне я вытяну, но не хочу никого обманывать. Год – 100%, а потом можно еще на год. Но загнали меня за сегодня как 20-летнего мальчика.