До недавнего времени был в Донецке. Виценец - тренер в академии Шахтера

30-летний экс-футболист Виталий Виценец, который успел поиграть в " Шахтере ", "Мариуполе", "Севастополе", "Заре", рассказал о подготовке к старту в ДЮФЛУ, своей работе в академии "горняков" и дал характеристику ребятам.

- Многие футболисты, когда завершают профессиональную карьеру, хотят стать тренерами. Я - не исключение. Так получилось, что из-за травмы закончил рано. Пошел учиться на тренера, избрал этот путь. Начал работать с детьми. Два с половиной года вел именно эту группу 2007 года в Донецке: полгода помогал Дмитрию Ефимову, а затем два года уже сам. Сейчас команда переходит на уровень ДЮФЛ - к категории U14. Часть ребят из Донецка, часть собрано со всей Украины. Очень жду старта соревнований.

- Насколько сложно работать с подростками? Какие особенности?

- На самом деле не очень сложно, если ты любишь это. Главное - чувствовать детей и любить их. Наоборот, я кайфую, наслаждаюсь работой. Надеюсь, и я ребят чего-то научу, и они меня, дадут мне определенный опыт.

- Из-за карантина футбола не было почти полгода. Чем вы занимались? Как поддерживали форму?

- Когда только начался карантин, были еще в Донецке, и нас он в, принципе, очень не задел: буквально две-три недели были определенные изменения. Самого тренировочного процесса мы не нарушали. Были закрыты школы, садики, однако занятия мы проводили в обычном режиме. Здесь же, я знаю, ребята по полгода были без тренировок. Однако общая физподготовка в Zoom - это не те тренировки, которые дают результат.

- В Академии изменился руководящий состав. Какие задачи сегодня вам ставят?

- Независимо ни от чего, в «Шахтере» всегда высокие задачи - первые места. На этом этапе наша цель - воспитывать футболистов для U19, дубля, чтобы потом их было больше в первой команде. Считаю, в последние годы Академия дает хорошие результаты.

- Александр Попович пришел с проекта «Давай, играй!». Насколько он способен? Какие перспективы могут на него ждать?

- Мальчик из Львова, у него есть характер и трудолюбие - этого не отнять. Он воспитан, скромен. Хорошо воспринимает информацию и слушается. А дальше - время покажет. Свойства у него хорошие, поэтому он и остался здесь, в Академии. В дальнейшем все будет зависеть от нас, однако в большей степени, конечно, от него.

- Он в команде меньше месяца?

- Да, всего три недели. Когда проходил просмотр, было 50 ребят. Затем отсеяли одну часть, другую ... Сейчас команду уже сформирован - готовимся с ней к матчам ДЮФЛ. Ребята приехали на просмотр одновременно, друг друга мало кто знал. Часть из Донецка, часть ранее ездила на турниры - в Минск и Вильнюс. В целом все знакомятся непосредственно здесь. Это новая команда. Хорошие, воспитанные ребята. Приятно, когда я прихожу, а воспитатели или другие тренеры мне говорят: U14 - молодцы. Важно и то, чтобы в быту ребята относились ко всему так же верно, как и на поле.

- Кем вы себя видите в будущем? Каких высот хотите добраться в этой профессии?

- На этом этапе, прежде всего, хочу развиваться и учиться, добиться с этой командой хороших результатов. Сейчас я получаю удовольствие от этой работы и от детей. А что будет дальше, покажет время.