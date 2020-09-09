Динамо внесло в заявку на сезон в УПЛ еще двух игроков

В заявку киевского " Динамо " на сезон 2020/2021 в УПЛ внесены флангового защитника Романа Вантуха и центрального защитника / опорного хавбека Ахмеда Алибекова.

Соответствующие изменения указаны на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги.

Так Алибеков заявлен под номером 77, а Вантух - 47.

Алибеков прошлый сезон провел в "Словане" из Либереца, он сыграл 19 матчей во всех турнирах в Чехии и забил три гола. Вантух половину прошлого сезона провел в "Олимпике", затем перешел в "Александрию". Всего на его счету 18 матчей (1 гол, 1 ассист). Ранее в СМИ появлялась информация, что "Динамо" хотело отдать Романа в аренду в "Зарю", но тот решил бороться за место в основной обойме. В итоге Вантух должен составить конкуренцию Виталию Миколенко.

Следующий матч главная команда киевского клуба проведет 11 сентября против "Десны".