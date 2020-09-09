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Динамо внесло в заявку на сезон в УПЛ еще двух игроков
Прошлый сезон провели в аренде
В заявку киевского "
Соответствующие изменения указаны на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги.
Так Алибеков заявлен под номером 77, а Вантух - 47.
Алибеков прошлый сезон провел в "Словане" из Либереца, он сыграл 19 матчей во всех турнирах в Чехии и забил три гола. Вантух половину прошлого сезона провел в "Олимпике", затем перешел в "Александрию". Всего на его счету 18 матчей (1 гол, 1 ассист). Ранее в СМИ появлялась информация, что "Динамо" хотело отдать Романа в аренду в "Зарю", но тот решил бороться за место в основной обойме. В итоге Вантух должен составить конкуренцию Виталию Миколенко.
Следующий матч главная команда киевского клуба проведет 11 сентября против "Десны".