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Динамо внесло в заявку на сезон в УПЛ еще двух игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Прошлый сезон провели в аренде

Динамо внесло в заявку на сезон в УПЛ еще двух игроков
Новина українською

В заявку киевского "Динамо" на сезон 2020/2021 в УПЛ внесены флангового защитника Романа Вантуха и центрального защитника / опорного хавбека Ахмеда Алибекова.

Соответствующие изменения указаны на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги.

Так Алибеков заявлен под номером 77, а Вантух - 47.

Алибеков прошлый сезон провел в "Словане" из Либереца, он сыграл 19 матчей во всех турнирах в Чехии и забил три гола. Вантух половину прошлого сезона провел в "Олимпике", затем перешел в "Александрию". Всего на его счету 18 матчей (1 гол, 1 ассист). Ранее в СМИ появлялась информация, что "Динамо" хотело отдать Романа в аренду в "Зарю", но тот решил бороться за место в основной обойме. В итоге Вантух должен составить конкуренцию Виталию Миколенко.

Следующий матч главная команда киевского клуба проведет 11 сентября против "Десны".

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В статье: Динамо (Киев) Роман Вантух Ахмед Алибеков
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 13:23
Вантух давай!!! Выбори место в основе!!!
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