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"Так можно вечно играть сезон" - президент Руха выступил против переносов матчей в УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

По словам Григория Козловского, у клубов хватает ресурсов, чтобы вовремя играть матчи чемпионата

"Так можно вечно играть сезон" - президент Руха выступил против переносов матчей в УПЛ
Новина українською

В "Рухе" зафиксирована вспышка коронавируса, из-за чего был перенесен ближайший матч команды против "Шахтера". Однако президент клуба Григорий Козловский в эфире ТК "Футбол" выразил мнение, что впредь игры переносить не нужно.

"Есть такое предложение. Нужно как-то принять решение УПЛ и не переносить игры. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем.

Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение - не переносить матчи. А то так можно вечно играть сезон", - считает Козловский.

Напомним, что панее в этом сезоне уже перенесли матч 1-го тура "Львов" - "Минай".

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
09.09.2020 в 19:32
Согласен я ждал игру
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ПетроФ (Луцьк)
09.09.2020 в 18:23
не явилися на матч. програш і -1 очко в таблицю не явились другий раз - 3 очка і так в прогресивна шкала. Клуб УПЛ це не 1-б а серйозна організація і вона повинна нести відповідальність.
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0
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ПетроФ (Луцьк)
09.09.2020 в 18:13
нормально так. що за фільтри. без матюків було написано. попробую ще раз. максимально коректно)) якщо переносити матчі через короновірусних то краще зупиняти чемпіонат на рік-два. так буде справедливіше
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
09.09.2020 в 18:10
тест
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0
0
миг-25 (киев)
09.09.2020 в 18:10
Новая фишка Бомжей -их шестерки-Рух Будка Олимпик Ворскла Минтай Десна и остальные теперь просто предъявят справочку о болезни и поставят молодняк на матчи Бомжи тоже-Все Бомжи опять дырявые Чемпионы и играют за сезон ВСЕГО 10-12 матчей с нормальными командами
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0
-2
royalstas (Вінниця)
09.09.2020 в 18:12
А бомжі це хто?
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+2
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таврия19752009 (симферополь)
09.09.2020 в 19:33
Миг про себя он писал
0
0
aleks68
09.09.2020 в 19:06
одомашненый идиот -любитель занюханного дЫнамо.
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