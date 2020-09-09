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"Так можно вечно играть сезон" - президент Руха выступил против переносов матчей в УПЛ
По словам Григория Козловского, у клубов хватает ресурсов, чтобы вовремя играть матчи чемпионата
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"Есть такое предложение. Нужно как-то принять решение УПЛ и не переносить игры. Есть резервные команды, поэтому нужно играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем.
Есть у нас команды, которым играть в еврокубках, есть сборная, есть графики. Нельзя постоянно переносить матчи. И мое предложение - не переносить матчи. А то так можно вечно играть сезон", - считает Козловский.
Напомним, что панее в этом сезоне уже перенесли матч 1-го тура "Львов" - "Минай".