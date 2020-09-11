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Маркевич: Победа Динамо в Суперкубке была первым тревожным звоночком для Шахтера

Премьер-лига
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Мирон Богданович порассуждал о новом сезоне УПЛ

Маркевич: Победа Динамо в Суперкубке была первым тревожным звоночком для Шахтера
Новина українською

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от нового сезона УПЛ.

- Сейчас все переключаются на внутренние соревнования. Чего вы ждете от чемпионата?

– Жду новых талантов, чтобы появился больший выбор исполнителей, как для наставников главной команды страны, так и для тренеров юношеских сборных. Также хочется, чтобы украинские клубы достойно выступили в еврокубках, имидж страны важен.

- С приходом Мирчи Луческу "Динамо" сможет подтянуться к "Шахтеру"?

– Это покажет время. Победа в Суперкубке была первым тревожным звоночком для горняков. Киевляне больше хотели победить в этом поединке, хотя его я считаю скорее товарищеским матчем.

Тем не менее всегда приятно обыграть принципиального соперника. В принципе, и при Александре Хацкевиче киевляне удачно играли против "Шахтера", а вот на длинную дистанцию их не хватало. Посмотрим, как будет на этот раз.

- "Заря", "Десна", "Александрия", "Колос" смогут создать конкуренцию грандам?

– Думаю, что эти коллективы будут бороться за третье место и путевки в еврокубки. Для "Зари", "Десны" и "Колоса" сейчас самое главное удачно выступить в Лиге Европы. Луганчанам пора бы уже постараться выйти из группы, а черниговцам и коваливцам надо постараться туда попасть.

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В статье: Заря (Луганск) Мирон Маркевич Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:30
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