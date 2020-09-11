Вербич: Не пошло завершение атаки, нужно было больше атаковать с флангов

Вингер “Динамо” Беньямин Вербич прокомментировал ничейный результат (0:0) в матче 2-го тура УПЛ с "Десной".

- Почему не удалось сегодня пройти оборону “Десны”?

- Вы же видели, мы создавали моменты, даже три раза попадали в штангу и перекладину. Но сегодня не вышло забить. В матче с “Шахтером” мы реализовали три момента из трех, а сегодня, возможно, не хватило спокойствия в завершении атак. Но будем стараться и дальше.

Мы знаем, что в Премьер-лиге большинство команд будет играть так, как “Десна”. Будем изучать соперников, стараться найти их ошибки.

- Так складывается, что “Динамо” очень непросто играть против “Десны”. Сегодня снова был “фактор “Десны” или соперники выбрали такую тактику, что вы ничего не смогли сделать в атаке?

- В первом тайме “Десна” играла через длинные передачи. Мы к этому готовились и хорошо владели мячом всю игру. Просто не пошло завершение атаки, нужно было создавать еще больше моментов, больше атаковать с флангов. А мы играли больше через середину.

- Следующий вызов - АЗ (Алкмаар). С каким настроением подходите к противостоянию?

- Это качественная нидерландская команда с хорошим подбором игроков. Они хорошо стоят в обороне, как и “Десна”, и выходят в быстрые контратаки. Мы будем их изучать и готовиться к этой игре.