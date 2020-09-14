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Денис Кожанов сравнил уровень УПЛ и Первой лиги

Премьер-лига
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По итогам первого поединка

Денис Кожанов сравнил уровень УПЛ и Первой лиги
Новина українською

Денис Кожанов, игрок атакующего звена "Миная" из Закарпатья, подытожил в разговоре с ТК Футбол первый победный матч в УПЛ - в домашнем поединке с Александрией (1:0).

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Здесь все намного быстрее и мощнее. Уровень сразу чувствуется.

Конечно, все очень рады, что команда играет в УПЛ.

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В статье: Первая лига ФК Александрия УПЛ ФК Минай Минай
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Источник:
Великий футбол

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