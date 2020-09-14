Денис Кожанов сравнил уровень УПЛ и Первой лиги

Денис Кожанов, игрок атакующего звена " Миная " из Закарпатья, подытожил в разговоре с ТК Футбол первый победный матч в УПЛ - в домашнем поединке с Александрией (1:0).

Здесь все намного быстрее и мощнее. Уровень сразу чувствуется. Конечно, все очень рады, что команда играет в УПЛ.