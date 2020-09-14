Премьер-лига
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Денис Кожанов сравнил уровень УПЛ и Первой лиги
По итогам первого поединка
Денис Кожанов, игрок атакующего звена "
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Здесь все намного быстрее и мощнее. Уровень сразу чувствуется.
Конечно, все очень рады, что команда играет в УПЛ.
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Источник:Великий футбол
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