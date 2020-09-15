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Леонид Буряк порекомендовал для Динамо бразильца - ТаТоТаке
С Карлосом де Пеной удалось
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По словам Михаила Спиваковского, ведущего ТаТоТаке, его позиция на поле - атакующий полузащитник.
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Вердикт по нему выносить будет тренерский штаб молодежной команды. Интересный аспект - этого игрока рекомендовал Леонид Буряк, который привел в "Динамо" Карлоса де Пену.
Напомним, накануне стало известно, что "Динамо" не подошел другой бразилец - Клейтон, который находился на просмотре.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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viajador (село Ригачка)
15.09.2020 в 09:54
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