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Леонид Буряк порекомендовал для Динамо бразильца - ТаТоТаке

Премьер-лига
(1 голосов)

С Карлосом де Пеной удалось

Леонид Буряк порекомендовал для Динамо бразильца - ТаТоТаке
Новина українською

В "Динамо" на просмотре находится бразильский футболист, игрок молодежной команды "Коринтианс".

По словам Михаила Спиваковского, ведущего ТаТоТаке, его позиция на поле - атакующий полузащитник.

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Вердикт по нему выносить будет тренерский штаб молодежной команды. Интересный аспект - этого игрока рекомендовал Леонид Буряк, который привел в "Динамо" Карлоса де Пену.

Напомним, накануне стало известно, что "Динамо" не подошел другой бразилец - Клейтон, который находился на просмотре.

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В статье: Динамо (Киев) ТаТоТаке Михаил Спиваковский Клейтон
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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viajador (село Ригачка)
15.09.2020 в 09:54
Буряк вже скаут?
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