О готовности Динамо к матчу с АЗ и потенциальном тренере для Днепр-1. Главные новости от 14 сентября

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Луческу рассказал о готовности Динамо к матчу с АЗ

Очень осторожно высказывался румынский специалист накануне дебюта с киевлянами в ЛЧ. Проблем у "бело-синих" предостаточно: - У нас тоже молодая команда, которая строитс. Жаль, что не все смогут участвовать. У нас завтра игра, и те игроки, которые у нас есть, для меня самые лучшие. Я уверен в них. Вне зависимости от того, кто играет, у нас все игроки основные, - сказал Луческу.

Что с Цыганковым?

Полузащитник и один из лидеров киевлян Виктор Цыганков пропустил тренировку команды перед важнейшим поединком с "АЗ". Причины, по которым футболист не тренировался, остаются неясными. Напомним, что полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме. О травме игрока сообщений не было.

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У Днепр-1 будет новый тренер

Бывший игрок, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из основных кандидатов на пост главного тренера "Днепра-1". Переговоры между сторонами находятся на завершающей стадии. Судьба Михайленко будет решена на этой неделе на встрече руководства.

У Яремчука в Бельгии изменения на тренерском мостике

Наставник "Гента" Ласло Болони покинул пост главного тренера команды. Новым тренером назначен 38-летний Вим Де Декер, который ранее играл за "Гент", а в последнее время был помощнико Болони. Венгерский специалист проработал в бельгийском клубе только 25 дней. У форварда сборной Украины Романа Яремука возник конфликт с Болони, что также могло стать одной из причин увольнения специалиста.

Можно ожидать трансфера двух украинцев в Бундеслигу?

"Вольфсбург" обратил внимание на украинский рынок и в сферу его интересов попали двое футболистов - полузащитник "Зари" Владислав Кочергин и "динамовец" Владислав Супряга. Сообщается, что Супряга больше нравится руководству клуба, чем скаутам. А вот Кочергин - игрок "ок", но по его кандидатуре огромной охоты пока нет.

В чемпионате Англии провели два матча АПЛ

Программу первого тура Премьер-лиги завершали матча в Шеффилде и Брайтоне. Хозяева оказались слишком гостеприимными и позволили гостям ощутить вкус победы. "Шеффилд Юнайтед" на своем поле без шансов уступил "Вулверхэмптону" . А один из фаворитов чемпионата - "Челси" - справился с "Брайтоном", на классе добыв первые три очка.

В Германии сыграли матчи первого раунда национального Кубка