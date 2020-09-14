Вольфсбург заинтересовался двумя игроками Зари и Динамо

Немецкий "Вольфсбург" обратил внимание на украинский рынок и в сферу его интересов попали двое футболистов - полузащитник " Зари " Владислав Кочергин и " динамовец " Владислав Супряга.

Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, отметил, что говорят в "Вольфсбурге" о обоих.