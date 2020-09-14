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Вольфсбург заинтересовался двумя игроками Зари и Динамо

Премьер-лига
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Выводы после разгрома от "Шахтера"

Вольфсбург заинтересовался двумя игроками Зари и Динамо
Новина українською

Немецкий "Вольфсбург" обратил внимание на украинский рынок и в сферу его интересов попали двое футболистов - полузащитник "Зари" Владислав Кочергин и "динамовец" Владислав Супряга.

Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, отметил, что говорят в "Вольфсбурге" о обоих.

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Но Супряга больше нравится руководству клуба, чем скаутам. А вот Кочергин [по версии "Вольфсбурга"] - "игрок "ок", но по его кандидатуре огромной охоты пока нет".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Кочергин Владислав Супряга ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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