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Вольфсбург заинтересовался двумя игроками Зари и Динамо
Выводы после разгрома от "Шахтера"
Немецкий "Вольфсбург" обратил внимание на украинский рынок и в сферу его интересов попали двое футболистов - полузащитник "
Михаил Спиваковский, ведущий ТаТоТаке, отметил, что говорят в "Вольфсбурге" о обоих.
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Но Супряга больше нравится руководству клуба, чем скаутам. А вот Кочергин [по версии "Вольфсбурга"] - "игрок "ок", но по его кандидатуре огромной охоты пока нет".
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Источник:ТаТоТаке
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