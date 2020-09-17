Селезнев: Усик прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы о Крыме задают

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев высказал свое мнение относительно боксера Александра Усика.

"Мне больше всего не нравится, когда ему вопросы задают о Крыме. Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

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Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем", – сказал Селезнев.