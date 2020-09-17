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Селезнев: Усик прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы о Крыме задают

Премьер-лига
(2 голосов)

Журналисты виноваты

Селезнев: Усик прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы о Крыме задают
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев высказал свое мнение относительно боксера Александра Усика.

"Мне больше всего не нравится, когда ему вопросы задают о Крыме. Вот, честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

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Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны? Он даже мизинцем не сделал того, что сделал Усик. Мизинцем", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка) Александр Усик
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Источник:
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Комментарии (45)
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krakow (Херсон)
17.09.2020 в 20:10
Презерватив с усиком... Вопрос о Крыме, стало быть,скотский.Мне был симпатичен "Колос". До подписания этой, "аполитичной" фекалии.
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+3
-4
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 20:26
Ну а ты без усов.. так в чем проблема ? Не занимайся пиаром и суходрочкой..В Тебе столько же патриотизма..сколько и у Сели только он занимается Делом ..а ты и тебе подобные пизд--ом...Разслабся и смотри футбол..из Херсона..
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 19:53
Ответьте мне на вопрос: почему журналисты любят задавать этот вопрос? Они сами сомневаются чей КРЫМ? Так если они сами не знают, то почему спрашивают у боксера?
Ответить
+4
-7
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
17.09.2020 в 19:57
Потому, чтоб узнать есть мозг у дебила.
Ответить
+4
-2
Саша AS80 (Харків)
17.09.2020 в 19:50
Два дебила это сила!
Ответить
+2
-4
Toni (Львiв)
17.09.2020 в 19:48
Для дибілів малороських любе питання не зручне.
Ответить
+7
-3
sleva8686 (Bila Tserkva)
17.09.2020 в 19:30
Великий петріот з Бостона? О НОУ
Ответить
+5
-3
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 20:04
Я не диванный а ..настоящий...Даже если живу в Бостоне..Я стараюсь поднимать престиж Украины и в этом моя миссия..
Ответить
+1
-2
sleva8686 (Bila Tserkva)
17.09.2020 в 19:27
Якщо хтось колись чув інтерв'ю Склезня, він би зрозумів, що нтілєхт цього недорозуміння трохи не дотягує до "того самого" в кримнашчанина вусіка. Тому вся кримохарківщина може підвивати пра руський Крим і руських брат'єв і таких же попів, але суті це не змінить - вони думають животами (у кращому випадку).
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+7
-5
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 19:20
Я считал и считаю Усика гражданитом и Патриотом Украины...То что он родился в Крыму не его вина ..Крым остается его Родиной ..кому бы он не принадлежал ...это как его мать или отец...которых не выбирают и от которых не отказываюся...Если коресп. задал ему вопрос о Крыме то этой чистой воды провокация.(..на которую он имеет права ,но пусть будит готов получит в морду...) на которую Усик ответил как мог тактично...Селезнева тоже обвинябт бог знает в чем..,но я его и Усика считаю Патриотами Украины ,которые на данный момент защищают ее честь на ринге и на поле с Колосом..Все остальное Это пыть и срач..диванных патриотов..
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+7
-10
KOYEV1967 (Bat-Yam)
17.09.2020 в 19:29
Сам то хоть понял, о чем написал? Для Патриота Украины нет неудобных вопросов по поводу, кому принадлежит Крым? Ты с Бостона такую ..муйню несешь, что даже не верится, что ты вещаешь из Бостона.
Ответить
+7
-4
balamyt (Boston)
17.09.2020 в 19:58
Я родился в Днепропетровске (Днепр )..с 1995 живу в Бостоне (США ).,но переживаю за Украину и укр.футбол..Я фанат футбола с 1963г.,когда многих из диванных патриотов и в проекте..не было..Болел и болею за Днепр.а сейчас .Днепр1 ..Я уважаю Селю как футболиста который играл в Финале ЛЕ за Днепр ,и уверен что он Патриот Украины..Остальной срач меня не интересует..Желаю Колосу и Селе успехов..а его недоброжелателей захлебнутся желчь..может поумнеют..
+2
-2
krakow (Херсон)
17.09.2020 в 20:23
Тебе значит навскидку,лет семьдесят.
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 19:08
Люди с комплексом неполноценности любят пиариться за счет других, поэтому многие журналисты-неудачники мечтают задать каверзный вопрос знаменитости потому, что ничего другого придумать не могут...
Ответить
+7
-6
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 19:43
А какая проблема для Усика сказать, что Крым это Украина????
Ответить
+4
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 19:51
И всё, он станет украинским! И все украинские журналисты перестанут задавать этот вопрос?
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 20:06
Уж на сковородке детектед.
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.09.2020 в 18:54
я за честь прапора, але якщо Усик получить в лоб вже в першому раунді наступного поединка сумувати не булу. Вже не наш він
Ответить
+7
-10
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 18:53
Люди общаются по-человечески, и вопросы человеческие, а скотские вопросы задают...
Ответить
+7
-6
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 19:44
Отвечай, чей Крым?
Ответить
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 19:57
Народный!
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 20:00
Мы просрали Крым, а Россия этим воспользовалась, а Украина кроме как задавать вопросы: чей Крым ничего не делает! Поэтому сейчас он народный! Если бы он был украинским, то вы бы не задавали этот вопрос!
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 20:04
Я очень хочу, чтобы все было как раньше, но одного желания мало - нужно что-нибудь делать! А ваше голосование: чей Крым дело с мертвой точки не сдвинет! Спросите у Порошенко, у Зеленского, Турчинова, Яценюка чей Крым и успокойтесь! Они точно ответят, что украинский, только вот удовлетворит ли вас этот ответ и дальнейшее бездействие?
+2
0
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 20:07
Народный? А народ какой, украинский или российский?
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 20:08
А что в Крыму был российский народ?
0
-1
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 20:08
Товарищ, ты с дивана готов встать и идти отвоевывать Крым???
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 20:08
Пусть те, кто его просрал и отвоевывает!
+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 20:09
Что за тупые вопросы? Конечно был. Сначала в виде отдыхающих россиян. Потом в виде чуваков в зелёном??? Сказать то что хотел?
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 20:11
Ты реально тупой??? Что значит просрал??? Или в Крым Порох с Турчиновым людей в зелёном запустили??
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.09.2020 в 20:21
Слава Украине!
0
0
ukraineenglish (London)
17.09.2020 в 18:51
оо селезняка тепер боксер?!)))
Ответить
+6
-5
аалекс ( Крым)
17.09.2020 в 18:53
Талантливый человек талантлив во всем
Ответить
+3
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2020 в 19:27
он ещё и в хоккей бегает
Ответить
+3
-2
Tenma7 (Чернигов)
17.09.2020 в 18:50
Тунец конечно слабоумен:) почему Усику нельзя задать вопрос про крым?)
Ответить
+12
-7
5ata4ok (Харьков)
17.09.2020 в 18:55
потому что у Саши там живут родители, а из-за определенных ответов у него впоследствии могут быть проблемы с въездом туда.
Ответить
+4
-6
Tenma7 (Чернигов)
17.09.2020 в 18:59
Ну кормилец же ж не об этом говорит
+6
-3
Саша AS80 (Харків)
17.09.2020 в 18:45
Вот это кормилец подлизнул Вусыку))))
Ответить
+9
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.09.2020 в 18:45
Жду диванных патриотов .и речи как надо любить Украину
Ответить
+10
-15
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 19:45
закрийся, крисянин.
Ответить
+3
-1
Просто Квашин (Харьков)
17.09.2020 в 18:36
Ватники всех стран,соеденяйтесь !
Ответить
+11
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.09.2020 в 19:27
дебилы всех стран, учитесь грамоте!
Ответить
+3
-5
Algrab (Костопiль)
17.09.2020 в 19:46
закрийся, сєпар.
+2
-1
avatar
palmotron (Бровари)
17.09.2020 в 18:36
Бо селезень такий самий скотиняка!
Ответить
+12
-11
Просто Квашин (Харьков)
17.09.2020 в 18:38
Он жену украинку поменял на скрепную....
Ответить
+8
-9
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
17.09.2020 в 19:38
Знаю не з чуток, жінка-росіянка це - катастрофа для головного мозку. Бажання всидіти на двох стільцях перетворює найкращу людину на досить-таки смердючу істоту.
+4
-2


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