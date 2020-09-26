Эксперт: Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор телеканалов. Романов отсудил хорошо

"Динамо" победило "Минай" 4:0, а Виталий Романов, по мнению судейских экспертов Сергея Шебека и Мирослава Ступара, отлично справился со своей работой. Удаление Павлиша, пенальти в ворота закарпатцев и другие решения, которые после игры критиковал Василий Кобин в унисон с журналистами и экспертами телеканалов "Футбол 1/2/3", были правильными с точки зрения судейской работы. Убеждены наши эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар. Комментирует последний.

- Как только у "Шахтера" в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра, - говорит Мирослав Иванович. - Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота "Миная" был очевиден как по духу игры, так и по тексту Правил. Красная карточка Павлишу – тоже. Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо, - сказал эксперт.

- Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча "Заря" - "Шахтер", когда в ворота "горняков" Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?, - задал эксперт риторический вопрос.

Отметим, что об ошибках арбитра Романова в матче "Минай" - "Динамо" в студии телеканала "Футбол 2" говорили эксперты Йожеф Сабо и Алексей Белик, а также журналист Мирослав Небеснык. Согласился с ними и тренер закарпатцев Василий Кобин. Наши же эксперты убеждены, что видимых судейских ошибок в матче не было.

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