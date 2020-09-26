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Эксперт: Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор телеканалов. Романов отсудил хорошо

Премьер-лига
(7 голосов)

Эксперты уверены – арбитра матча Минай - Динамо не за что критиковать

Эксперт: Как только у Шахтера появляется конкуренция, включается рупор телеканалов. Романов отсудил хорошо
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" победило "Минай" 4:0, а Виталий Романов, по мнению судейских экспертов Сергея Шебека и Мирослава Ступара, отлично справился со своей работой. Удаление Павлиша, пенальти в ворота закарпатцев и другие решения, которые после игры критиковал Василий Кобин в унисон с журналистами и экспертами телеканалов "Футбол 1/2/3", были правильными с точки зрения судейской работы. Убеждены наши эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар. Комментирует последний.

- Как только у "Шахтера" в чемпионате появляется конкуренция, включается рупор телеканалов-трансляторов. Обидно, когда комментаторы искусственно подливают масла в огонь, критикуя правильные решения арбитра, - говорит Мирослав Иванович. - Одиннадцатиметровый на 15-й минуте в ворота "Миная" был очевиден как по духу игры, так и по тексту Правил. Красная карточка Павлишу – тоже. Красная карточка дается тогда, когда игрок фолит, даже не пытаясь сыграть в мяч. Что и произошло. Если бы Павлиш боролся за мяч и в этой борьбе сфолил бы против Супряги, тогда была бы желтая. Романов отсудил хорошо, - сказал эксперт.

- Почему же они так подробно не разбирали судейскую работу после матча "Заря" - "Шахтер", когда в ворота "горняков" Романов не назначил чистый одиннадцатиметровый во втором тайме?, - задал эксперт риторический вопрос.

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Отметим, что об ошибках арбитра Романова в матче "Минай" - "Динамо" в студии телеканала "Футбол 2" говорили эксперты Йожеф Сабо и Алексей Белик, а также журналист Мирослав Небеснык. Согласился с ними и тренер закарпатцев Василий Кобин. Наши же эксперты убеждены, что видимых судейских ошибок в матче не было.

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В статье: Виталий Романов Динамо (Киев) Мирослав Ступар Сергей Шебек ФК Минай
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Комментарии (16)
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Your Friend (Львів)
26.09.2020 в 18:59
Про що ще могли говорити в студії незалежних кротоканалів два незалежних кротоексперда з незалежним кротожурнашлюхом як не про підсуджування Динамо?
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+5
-1
Лекарь (село Дарница)
26.09.2020 в 18:33
А мне повезло, у меня нет каналов Футбол 1 и 2. Поэтому, я этих экспёрдов не смотрю, даже при желании.
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+6
0
мы за динамо (киев)
26.09.2020 в 18:16
це програма 18+. крутіше німецького порно.
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+6
-1
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 18:10
це регіональне ТВ і нікуди вони від нього не дінуться....
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+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
26.09.2020 в 18:04
Если не болеешь ни за кого , то нормальная трансляция. Если болеешь, то всегда можно быть не довольным комментарием. Красная карточка в любом случае. Хоть вторая желтая , хоть прямая. Нервы.
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+13
-2
kram46 (Gelsenkirchen)
26.09.2020 в 17:58
И после такой "объективности" они хотят общий телепул на каналах "Футбол"
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+18
-1
2.dc (Николаев)
26.09.2020 в 17:58
))) ... к слову сказать, точно также верно и обратное. Слегка перефразируем автора: "Как только у Шахтера включается рупор телеканалов, появляется конкуренция" ... )))
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+1
-4
avatar
Neon11 (Ахтырка)
26.09.2020 в 17:51
Недофудболи 1,2,3 не пул а сідниці (ж...). І власник, і експерти, і коментатори - прости господи.
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+15
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.09.2020 в 17:51
Футбол1\2\3 это, а караван идет... (интерпретация восточной поговорки)
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+9
-1
Просто Квашин (Харьков)
26.09.2020 в 17:34
Никак не поймут любители " руSSкага мира" что все их действия видны народу... Неужели есть в нашей стране хоть один невминяемый, который скажет ,что Мариуполь - независимый клуб,который не подчиняется шахтьору...А это извините в прошлом сезоне +18 очков шахтьору...Как мы можем при таком раскладе выиграть чемпионат ?????
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+19
-5
avatar
Siren05 (Мариуполь)
26.09.2020 в 17:53
Какой +18? + 38, не меньше, Лобачевский вы наш!
Ответить
+4
-15
ещё не специалист (Кривой Рог)
26.09.2020 в 17:59
Уважаемый Siren05, 14 арендованных игроков из одной команды в другой команде это много, или мало, или нормально ? (команды называть не буду - ведь в Украине ихтамнет)
+14
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.09.2020 в 18:17
В прошлом сезоне играли только 2 раза Шахтер и Мариуполь из них одна ничья .а вот Динамо 4 раза проиграло Шахтеру
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+2
-12
Лекарь (село Дарница)
26.09.2020 в 18:31
Да-да, эта ничья, к сожалению для кротов, так и не помогла их фарму пролезть в первую шестерку.
+5
-1
ВиктАн
26.09.2020 в 17:29
Ф123 нужно закрывать, чем дальше,тем больше отрыв их "анализов" от реальности. Футболы работают против популяризации игры номер1. Пока их "работу" покрывали трансляции на ТРК Украина, это было ещё куда ни шло, а теперь даже не хочется говорить об этих тв@рях.
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+21
-3
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Spokoyno (Киев)
26.09.2020 в 17:35
Та ні нехай футбол вони показують... От тільки треба не слухати тих ексПЕРДів, що ША - цяця-ляля, а ДК кака-бяка.
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+14
-3


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