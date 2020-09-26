Мирча Луческу: Жерсон получил сильный ушиб, Попов вернется с понедельника

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу поделился мыслями после победы над "Минаем" в матче 4-го тура УПЛ.

- С одной стороны, приятно было, что вернулись времена, когда "Динамо" легко обыгрывает своих соперников, с другой – отсутствие интриги не способствует зрелищу. Насколько удалось воплотить замыслы в плане предоставления игровой практики футболистам перед главными предстоящими матчами? И какая ситуация с травмированными?

- Всегда сложно после еврокубковых матчей возвращаться в чемпионат. Против нас играла супермотивированная команда, и я во время подготовки к поединку акцентировал внимание подопечных на это. Ребята были немного расслаблены, но я старался держать их в тонусе, чтобы у нас не возникло проблем.

Игра была под нашим контролем. Естественно, удаление соперника сыграло в нашу пользу. Хоть мы и не торопились с забитыми мячами, но в итоге все решилось на футбольном поле. Видно было, что футболисты держали в уме предстоящий матч с "Гентом", поскольку это важнейшая игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет.

Что касается ротации, то я стараюсь держать игроков на одном уровне и подготовки, и мотивации, чтобы все были готовы к играм. Есть, конечно, разница между теми игроками, которые начинали подготовку со мной, и теми, кто присоединился чуть позже.

Что касается травмированных, то Попов, надеюсь, уже с понедельника вернется в общую группу, а Тымчик на следующей неделе начнет индивидуально заниматься беговыми упражнениями. О Бурде вы и сами знаете – он выбыл надолго.

- Жерсон Родригес здоров?

- Он вчера на тренировке получил сильный ушиб, и я решил не рисковать, дать ему отдохнуть. Завтра он будет тренироваться в общей группе.

- В матче с "Гентом" вы простояли под довольно холодным дождем. Как себя чувствуете?

- Понадобилось три дня, чтобы восстановиться (улыбается). Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию – поэтому, мне лучше.

- Были сообщения, что Дуэлунд и Соль покинут команду, но сегодня вы дали им шанс. Как оцените их игру?

- Пресса, наверное, знает лучше, чем я, что происходит в команде. Проблема в том, что их не было в моем распоряжении в начале и по ходу тренировочного процесса, поэтому я не успел понять, что они могут дать "Динамо" в будущем. У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация. Сейчас будет игра с "Гентом", после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но когда на тренировке 27-28 человек, то очень тяжело. Тем не менее, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, естественно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, уходят.