Луческу о матче Минай - Динамо: Доволен обороной - молодые ребята набираются опыта

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала Футбол прокомментировал поединок четвертого тура УПЛ, в котором его команда разгромила "Минай" со счетом 4:0.

"Это важная для всех победа – для игроков, клуба, болельщиков", - начал свой комментарий Мирча Луческу.

Румынский специалист похвалил игроков защитной линии: "Доволен нашей обороной. В любом сочетании, в каком бы они не играли, я им доверяю. Они сыграли строго и дисциплинировано. Не надо забывать, что это молодые ребята. Они соблюдали принципы, о которых я просил, они растут от игры к игре, без больших ошибок. Защитники набираются опыта".

Луческу также ответил на вопрос о кадрах в контексте предстоящей игры с "Гентом": "Я делаю замены, чтобы держать всех в тонусе, чтобы были готовы во вторник, и дать всем игровое время. Но у каждого матча своя история. Во вторник буде другая игра, соперник тоже сделает коррективы".

Тренер "Динамо" также поздравил Василия Кобина с выходом в высший дивизион: "Своим бывшим игрокам, которые стали тренерами, желаю всего лучшего. Василию нужно учиться. Для его опыта эта игра была очень важна".

Напомним, "Динамо" возглавило турнирную таблицу после победы над "Минаем", но "Ворскла" еще не сыграла свой матч.