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Луческу о матче Минай - Динамо: Доволен обороной - молодые ребята набираются опыта

Премьер-лига
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Румын также пожелал удачи Кобину

Луческу о матче Минай - Динамо: Доволен обороной - молодые ребята набираются опыта
UA-Футбол
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Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в эфире телеканала Футбол прокомментировал поединок четвертого тура УПЛ, в котором его команда разгромила "Минай" со счетом 4:0.

"Это важная для всех победа – для игроков, клуба, болельщиков", - начал свой комментарий Мирча Луческу.

Румынский специалист похвалил игроков защитной линии: "Доволен нашей обороной. В любом сочетании, в каком бы они не играли, я им доверяю. Они сыграли строго и дисциплинировано. Не надо забывать, что это молодые ребята. Они соблюдали принципы, о которых я просил, они растут от игры к игре, без больших ошибок. Защитники набираются опыта".

Луческу также ответил на вопрос о кадрах в контексте предстоящей игры с "Гентом": "Я делаю замены, чтобы держать всех в тонусе, чтобы были готовы во вторник, и дать всем игровое время. Но у каждого матча своя история. Во вторник буде другая игра, соперник тоже сделает коррективы".

Тренер "Динамо" также поздравил Василия Кобина с выходом в высший дивизион: "Своим бывшим игрокам, которые стали тренерами, желаю всего лучшего. Василию нужно учиться. Для его опыта эта игра была очень важна".

Напомним, "Динамо" возглавило турнирную таблицу после победы над "Минаем", но "Ворскла" еще не сыграла свой матч.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (2)
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ВиктАн
26.09.2020 в 16:54
Три очка есть, а об игре , что скажешь- удаление хоть и заслуженное, но игра после него была сделана и мистер начал паботать над расширением рабочей обоймы. Возраст единственный минус великого тренера. Дай бог,ему здоровья м долголетия, чтобы хватило времени воплотить задуманное.
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Геродот (Винница)
26.09.2020 в 16:45
Кобин, не свисти зря. Удаление стопроцентное, поскольку это был фол последней надежды. Гиблое дело сразу все сваливать на судейство. Ты наверное этому у Луческу научился. Как по мне, Романов судил нормально. А поражение - результат слабенькой игры слабенькой по составу вчерашней перволиговской команды. Ищите более качественных игроков, иначе будете обречены болтаться в подвалах турнирной таблицы.
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