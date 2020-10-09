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Остап Маркевич рассказал, что перенял из испанского футбола

Премьер-лига
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Работал в Вильярреале

Остап Маркевич рассказал, что перенял из испанского футбола
Новина українською

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич попытался описать свое видение футбола и вспомнил, как в свое время тренировал молодежную команду испанского "Вильярреала".

- В украинском футболе есть Скрипник с немецким видением игры. Можно сказать, что вы будете испанский стиль исповедовать в "Мариуполе"?

- Я бы сказал, что мой стиль - это какой-то, наверное, симбиоз и сочетание всего того, что мне удалось за мою жизнь увидеть, научиться и понять. Я все же вырос в Украине, в украинском футболе. Также многому я научился в испанском футболе.
Когда видел много, можно это все соединить вместе, отбросить ненужное, и, возможно, что-то хорошее получится.

Это знаете, как скульптора спросили: «Как вы делаете такие красивые фигуры?». Это что-то подобное. Я пока не претендую на столь высокое звание. Но работаем, думает, что и в процессе учимся, приобретаем опыт. Приходится учиться. Это нормальный процесс, так все идут к успеху. Если ты не ошибаешься либо не выходишь из зоны комфорта, как ты можешь прогрессировать? Невозможно.

- По вашему мнению, чему основном вас научили в «Вильярреале» и чему научились, работая с командой (U-20) испанского клуба?

- Первый момент, который меня очень впечатлил, это дисциплина. Дисциплина, порядок и организация всего, что касается футбола, все вращается вокруг футбола. Тренировочный процесс, организация клуба, организация всех процессов, связанных с футболом - это главное, что удалось узнать. И второе - конечно, это сам футбол. Я многому научился в атакующем аспекте, в работе с мячом и без мяча. Испанская футбольная школа, я считаю, лучшая в мире. Хотя при удачной организации и более внимательному отношению государства к спорту мы могли бы сделать гораздо лучше.

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- "Вильярреал" - это же «желтая субмарина». Видите связь? Вы возглавляли «Черноморец», сейчас возглавляете "Мариуполь" - команды у моря?

- Мне это уже говорили. Я всегда мечтал жить у моря. Сейчас так оно и есть. Все мысли и мечты материализовуються.

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В статье: ФК Мариуполь Вильярреал Остап Маркевич
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Источник:
sport.ua

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