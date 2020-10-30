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Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Кто не сыграет в чемпионате Украины на выходных из-за наказания

Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ
UA-Футбол
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Сразу девять игроков пропустят ближайшие матчи в чемпионате Украины. Больше всего потерь у львовского "Руха" - трое футболистов. Красные карточки в предыдущей игре получали Роман Гагун и Ярослав Мартынюк, а Марьян Мысык успел собрать четыре предупреждения. "Рух", напомним, сыграет на выезде с "Минаем".

Двух игроков по итогам поединка с "Шахтером" потеряла "Ворскла". У центрбэка Альюна была красная, опорный хавбек Пуцлин получил четвертую желтую. Полтавчане сыграют в гостях с "Львовом".

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, который получил прямую красную в игре с "Александрией". К слову, по нему еще будет принято отдельное решение КДК, срок отстранения может быть увеличен, что в контексте поединке против "Шахтера" в девятом туре приобретает большое значение.

Также за "Мариуполь" против "Шахтера" не сыграет Алексей Быков, за "Ингулец" против "Зари" не сыграет Виталий Павлов, тогда как в составе луганчан эту игру пропустит Ловро Цвек.

Список дисквалифицированных:

  • Роман Гагун - "Рух"
  • Ярослав Мартынюк - "Рух"
  • Марьян Мысык - "Рух"
  • Пап Альюн - "Ворскла"
  • Давид Пуцлин - "Ворскла"
  • Николай Шапаренко - "Динамо"
  • Ловре Цвек - "Заря"
  • Виталий Павлов - "Ингулец"
  • Алексей Быков - "Мариуполь".
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Рух (Львов) Николай Шапаренко
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