Минус три для Руха, потери Ворсклы и Динамо. Список дисквалифицированных на 8-й тур УПЛ

Сразу девять игроков пропустят ближайшие матчи в чемпионате Украины. Больше всего потерь у львовского "Руха" - трое футболистов. Красные карточки в предыдущей игре получали Роман Гагун и Ярослав Мартынюк, а Марьян Мысык успел собрать четыре предупреждения. "Рух", напомним, сыграет на выезде с "Минаем".

Двух игроков по итогам поединка с "Шахтером" потеряла "Ворскла". У центрбэка Альюна была красная, опорный хавбек Пуцлин получил четвертую желтую. Полтавчане сыграют в гостях с "Львовом".

Мирча Луческу не сможет рассчитывать на Николая Шапаренко, который получил прямую красную в игре с "Александрией". К слову, по нему еще будет принято отдельное решение КДК, срок отстранения может быть увеличен, что в контексте поединке против "Шахтера" в девятом туре приобретает большое значение.

Также за "Мариуполь" против "Шахтера" не сыграет Алексей Быков, за "Ингулец" против "Зари" не сыграет Виталий Павлов, тогда как в составе луганчан эту игру пропустит Ловро Цвек.

Список дисквалифицированных: