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Олимпик - ФК Мариуполь 3:3. Обзор матча и видео голов
Голевая феерия в исполнении "олимпийцев" и "моряков"
В рамках 9-го тура чемпионата Украины "Олимпик" принимал "Мариуполь". Подопечные Климовского и Маркевича на двоих забили шесть мячей. В концовке матча казалось, что "моряки" смогут добыть три очка, но форвард донецкой команды Шахаб забил на 4-й компенсированной минуте и вырвал для "Олимпика" ничью.
Favbet-лига. 9-й тур
Голы: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 37, Сергей Политыло 79, Ибрагим Каргбо 90+4 - Даниил Сикан 44 (пен.), Дмитрий Мишнёв 45+2 (пен.), Вячеслав Танковский 73
Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 70), Тарас Завийский (Даниэль Романовский 84), Павел Ксёнз (Евгений Цымбалюк 79), Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 70), Руслан Бабенко, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), Евгений Пасич, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Максим Чех, Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов (Олег Очеретько 58), Артём Бондаренко, Вячеслав Танковский, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев, Даниил Сикан (Андрей Кулаков 46)
Предупреждения: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 33, Тарас Завийский 57, Иссиар Драме 62, Руслан Бабенко 75
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