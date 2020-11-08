В схватке за титул всё начинается с начала. Но на Динамо теперь все будут смотреть по-другому

Если долго сидеть на берегу реки, можно не увидеть, как плывёт труп твоего врага

Перед матчем эксперт UA-Футбол Александр Севидов говорил, что "Динамо" выберет тактику, ожидая ошибки "Шахтёра" Проблема в том, что "горняки", похоже, были готовы к такому развитию событий и на рожон не лезли. Да в этом, собственно, и смысла не было.

Даже при минимуме моментов, которые наблюдались до перерыва, дончане всё равно выглядели чуть опасней. О "Динамо" же в атаке этого не сказать. Единичные проходы флангом Шабанова или Цыганкова, удар со средней дистанции от Сидорчука - вот, собственно и всё. Даже выстрел со штрафного от Корниенко в правую "шестёрку" выглядел симпатичней, чем бил капитан хозяев.

Поэтому во всем известную истину справедливо добавить частичку "не". Киев стойко ждал своего шанса, но для победы нужно провести идеальный матч в обороне. Чего не удалось. Вся первая голевая комбинация стала следствием недоработки киевлян как раз в защите: Шабанов не накрыл кросс от Додо, Забарный не уследил за Мораесом, а Нещерет поздно вышел из ворот, не дотянувшись до мяча.

Сидорчук должен не обижаться на судей, а со стороны посмотреть на свою игру

Опорный полузащитник по природе должен быть жёстким. Соответственно, игрок на этой позиции регулярно получает предупреждения. Иной субъект - Сергей Сидорчук. Капитан киевлян умудряется совмещать жёсткость с жестокостью. Хавбек проигрывал забег к мячу Корниенко, но всё равно решил, что нужно с протяжечкой дотянуться до ноги соперника.

У Сидорчука за 133 последних минуты две красных. Игрок сегодня подвёл команду, у которой с начала второго тайма появилась чёрная дыра перед своей штрафной площадью. У киевлян в принципе нет опорников, а Сидорчук ещё и один из ментальных лидеров этого "Динамо", который решил покинуть партнёров в один из самых важных моментов сезона.

Во втором тайме, к слову, оба гола пришли как раз из зоны Сидорчука.

Чуда не произошло

Вратарь и центр обороны "Динамо" в последние недели получили немало положительных отзывов: говорили об их неопытности и том, что, в принципе, на равных противостояли "Барселоне". Можно вспомнить и более локальные успехи, но игра с каталонцами для многих являлась показательной.

Однако поединок сегодня дал понять, что этим молодым ещё очень долго расти. Попов при нулях на табло едва не привёз гол, обрезав полкоманды на своей половине поля. После первого пропущенного треугольник центрбеков вместе с вратарём потерял ментальную устойчивость - будь "Шахтёр" понастырней, ещё до перерыва можно было закрывать игру.

Ошибки от молодых - это не что-то неожиданное. Но мы сейчас говорим конкретно об этой игре - а здесь и сейчас перспективные "динамовцы" не справились давлением и с более опытной оппозицией. Надежды на победу хозяев или ничью если и были, то связывались, прежде всего, с "бетоном" в защите. которого не наблюдалось.

Почему так много текста про "Динамо" и так мало о "Шахтёре"?

У обеих команд есть свои трудности: ковид скосил основной состав "Динамо", у "горняков" внутренние пертурбации в составе вместе с попытками понять, кого Луиш Каштру в будущем видит в "Шахтёре".

На данном этапе результат в пользу дончан сделала не их какая-то выдающаяся игра, а именно траблы в киевском клубе. Скажем правде в глаза - по зрелищности сегодня было одно из слабейших Классических за последние годы. Победу же отпраздновал тот, у кого оказалось меньше проблем на данный момент.

"Шахтёру" же можно пожелать стабильности, которой сейчас очень не хватает. После феноменальной победы над "Реалом" была странная ничья с "Ворсклой", когда почти весь второй тайм играли в большинстве. Сейчас после позорного поражения Гладбаху 0:6 пришла уверенная победа в Классическом. Видимо, это также можно списать на трудности роста.

"Шахтёр" возвращается в чемпионскую гонку

Если он вообще из неё выпадал. Да, "горнякам" текущий сезон даётся тяжело, но турнирная ситуация в обоих соревнованиях говорила и теперь точно говорит, что ещё не всё потеряно: продолжается борьба в Лиге чемпионов, в чемпионате отставание до главного конкурента сокращено до одного балла. Есть предпосылки даже задуматься о "зимнем" чемпионстве.

Это не означает, что у "Шахтёра" всё отлично. Вопросов остаётся очень много: хотя бы потому, что в прошлом сезоне "горняки" выглядели намного легче по ходу дистанции. Но ясно, почему так происходит: постепенная ротация с отлучением, например, из обоймы игрока основы и экс-капитана Тайсона (да, он сегодня играл, но ничем не запомнился), активным внедрением Трубина и неожиданным поиском замены ещё не старому по футбольным меркам Кривцову, который куда-то неожиданно пропал и с 23 сентября принял участие только в одной встрече.

В любом случае в схватке за титул всё начинается с самого начала. Но на "Динамо" теперь все будут смотреть по-другому. А это новый вызов для Мирчи Луческу и его молодой команды.