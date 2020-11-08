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В схватке за титул всё начинается с начала. Но на Динамо теперь все будут смотреть по-другому

Премьер-лига
(5 голосов)

Александр Рыженко на тезисы разбивает увиденное сегодня на "Олимпийском"

В схватке за титул всё начинается с начала. Но на Динамо теперь все будут смотреть по-другому
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Если долго сидеть на берегу реки, можно не увидеть, как плывёт труп твоего врага

Перед матчем эксперт UA-Футбол Александр Севидов говорил, что "Динамо" выберет тактику, ожидая ошибки "Шахтёра" Проблема в том, что "горняки", похоже, были готовы к такому развитию событий и на рожон не лезли. Да в этом, собственно, и смысла не было.

Даже при минимуме моментов, которые наблюдались до перерыва, дончане всё равно выглядели чуть опасней. О "Динамо" же в атаке этого не сказать. Единичные проходы флангом Шабанова или Цыганкова, удар со средней дистанции от Сидорчука - вот, собственно и всё. Даже выстрел со штрафного от Корниенко в правую "шестёрку" выглядел симпатичней, чем бил капитан хозяев.

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Поэтому во всем известную истину справедливо добавить частичку "не". Киев стойко ждал своего шанса, но для победы нужно провести идеальный матч в обороне. Чего не удалось. Вся первая голевая комбинация стала следствием недоработки киевлян как раз в защите: Шабанов не накрыл кросс от Додо, Забарный не уследил за Мораесом, а Нещерет поздно вышел из ворот, не дотянувшись до мяча.

Сидорчук должен не обижаться на судей, а со стороны посмотреть на свою игру

Опорный полузащитник по природе должен быть жёстким. Соответственно, игрок на этой позиции регулярно получает предупреждения. Иной субъект - Сергей Сидорчук. Капитан киевлян умудряется совмещать жёсткость с жестокостью. Хавбек проигрывал забег к мячу Корниенко, но всё равно решил, что нужно с протяжечкой дотянуться до ноги соперника.

У Сидорчука за 133 последних минуты две красных. Игрок сегодня подвёл команду, у которой с начала второго тайма появилась чёрная дыра перед своей штрафной площадью. У киевлян в принципе нет опорников, а Сидорчук ещё и один из ментальных лидеров этого "Динамо", который решил покинуть партнёров в один из самых важных моментов сезона.

Во втором тайме, к слову, оба гола пришли как раз из зоны Сидорчука.

Чуда не произошло

Вратарь и центр обороны "Динамо" в последние недели получили немало положительных отзывов: говорили об их неопытности и том, что, в принципе, на равных противостояли "Барселоне". Можно вспомнить и более локальные успехи, но игра с каталонцами для многих являлась показательной.

Однако поединок сегодня дал понять, что этим молодым ещё очень долго расти. Попов при нулях на табло едва не привёз гол, обрезав полкоманды на своей половине поля. После первого пропущенного треугольник центрбеков вместе с вратарём потерял ментальную устойчивость - будь "Шахтёр" понастырней, ещё до перерыва можно было закрывать игру.

Ошибки от молодых - это не что-то неожиданное. Но мы сейчас говорим конкретно об этой игре - а здесь и сейчас перспективные "динамовцы" не справились давлением и с более опытной оппозицией. Надежды на победу хозяев или ничью если и были, то связывались, прежде всего, с "бетоном" в защите. которого не наблюдалось.

Почему так много текста про "Динамо" и так мало о "Шахтёре"?

У обеих команд есть свои трудности: ковид скосил основной состав "Динамо", у "горняков" внутренние пертурбации в составе вместе с попытками понять, кого Луиш Каштру в будущем видит в "Шахтёре".

На данном этапе результат в пользу дончан сделала не их какая-то выдающаяся игра, а именно траблы в киевском клубе. Скажем правде в глаза - по зрелищности сегодня было одно из слабейших Классических за последние годы. Победу же отпраздновал тот, у кого оказалось меньше проблем на данный момент.

"Шахтёру" же можно пожелать стабильности, которой сейчас очень не хватает. После феноменальной победы над "Реалом" была странная ничья с "Ворсклой", когда почти весь второй тайм играли в большинстве. Сейчас после позорного поражения Гладбаху 0:6 пришла уверенная победа в Классическом. Видимо, это также можно списать на трудности роста.

"Шахтёр" возвращается в чемпионскую гонку

Если он вообще из неё выпадал. Да, "горнякам" текущий сезон даётся тяжело, но турнирная ситуация в обоих соревнованиях говорила и теперь точно говорит, что ещё не всё потеряно: продолжается борьба в Лиге чемпионов, в чемпионате отставание до главного конкурента сокращено до одного балла. Есть предпосылки даже задуматься о "зимнем" чемпионстве.

Это не означает, что у "Шахтёра" всё отлично. Вопросов остаётся очень много: хотя бы потому, что в прошлом сезоне "горняки" выглядели намного легче по ходу дистанции. Но ясно, почему так происходит: постепенная ротация с отлучением, например, из обоймы игрока основы и экс-капитана Тайсона (да, он сегодня играл, но ничем не запомнился), активным внедрением Трубина и неожиданным поиском замены ещё не старому по футбольным меркам Кривцову, который куда-то неожиданно пропал и с 23 сентября принял участие только в одной встрече.

В любом случае в схватке за титул всё начинается с самого начала. Но на "Динамо" теперь все будут смотреть по-другому. А это новый вызов для Мирчи Луческу и его молодой команды.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо - Шахтёр
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Комментарии (16)
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batkomaxno555 (Никополь)
08.11.2020 в 21:34
о схватке не было и речи. Падленко и Мосруэль решили всё! Сидора на мусор!
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+1
0
Sneg SD (Умань)
08.11.2020 в 21:25
На динамо по другому будут смотреть:)Камон кто-то всерьёз думал что динамо создаст конкуренцию ШД?
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0
-2
Capitals (Киев)
08.11.2020 в 21:08
Пока в нашей стране будут решать кто должен победить, в кабинете зрелищного футбол мы не увидим
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+3
-7
Исследователь
08.11.2020 в 21:42
Запятую переставь - решало.
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0
0
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 20:57
Вишь как, в обеих командах трудности: "ковид скосил основной состав "Динамо", у "горняков" внутренние пертурбации в составе ... кого Луиш Каштру в будущем видит в "Шахтёре". Ишь ты, каки трудности в "Шахтере", хуже даже, чем "Динамо"!
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+3
-4
megrivan (Курячі Лози)
08.11.2020 в 20:53
"Капитан киевлян умудряется совмещать жёсткость с жестокостью."? Да какая жестокость, хосподиии... Если бы он играл в том моменте жестоко, там был бы открытый перелом. Но ты, автор, на рыжую конфетку заслужил. Возьми на полочке.
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+4
-6
aleks68
08.11.2020 в 20:58
он на конфетку от рыжего заработал?а ты шубку от суркиса захотел?губа не дура
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+7
-5
Лекарь (село Дарница)
08.11.2020 в 20:42
Будут смотреть по-другому? Это как?, просто интересно. Тема просмотра по-другому никак не раскрыта. И вряд ли будет раскрыта.
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+3
-2
avatar
victor1306 (Мадрид)
08.11.2020 в 21:19
Мабуть автор мав на увазі виграш у Суперкубку, симпатичний футбол і лідерство у ЧУ та і просто нове дихання команди. А от зараз, в принципі, найсерйозніша поразка Луческу поки що з Динамо. Звідси така теза.
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
08.11.2020 в 20:39
Сидорчуку КДК повинно оцінити по настоящому, хай чоловік подумає футболіст він чи грубіян.
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+7
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.11.2020 в 20:37
А на какое "Динамо" теперь будут смотреть по-другому? С Бущаном, Миколенко, Тымчиком, Караваевым, Шапаренко, Шепелевым, Ледневым, Бэлуце, Супрягой и Бесединым? Или на тех "кто выжил" и не успел даже восстановиться, как сегодня?
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+6
-3
dp_dp (Ukraine)
08.11.2020 в 20:49
Можно было еще дубль перечислить, для убедительности:) По факту потери это Миколенко и Шапаренко. После Барсы как-то не особо вспоминали о них, а тут вдруг и Белуце потеря.
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+2
-7
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 20:55
Бэлуце громадная потеря! Как парень последнее время ведёт игру ДК!
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+2
-4
dp_dp (Ukraine)
08.11.2020 в 20:59
Понять не могу, проиграла команда-окей, проехали, играем дальше. До этого обыгрывали кротов несколько раз. Зачем выдумывать какие-то нелепые причины?
+6
-2
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 20:58
А без Леднева флагман укр.футбола обезкровлен полностью...
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+3
-3
Fritz (Кузнецовск)
08.11.2020 в 21:00
А Беседин! Барса трепещала.А ну да- чувак год уже не играет! Но потеря...не успел восстановится!!!
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+4
-2


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