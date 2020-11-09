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Луческу: Не вижу смысла в данный период проводить товарищеские матчи сборных

Премьер-лига
(2 голосов)

Игроки устали не только физически, но и морально

Луческу: Не вижу смысла в данный период проводить товарищеские матчи сборных
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое недовольство плотным графиком УЕФА, в частности заявив, что международные товарищеские матчи сборных негативно влияют на игроков.

"Все команды сейчас, в очень тяжелых условиях, а тут еще и товарищеские матчи. Я не вижу в них смысла. В этот период можно было бы обойтись и без них.

Игроки устали морально, а не только физически", - приводит слова Луческу румынское издание Sport.

Напомним, что 11 ноября сборная Украины проведет контрольную встречу с Польшей, а затем проведет два поединка Лиги наций – с Германией и Швейцарией.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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тутти-10 (Сумська область)
09.11.2020 в 23:34
В нас футболісти, як принцески. То соплі на кулак намотували, що хочуть грати. На карантині, бачте, занудилися. То вже заморилася.... Он в Англії 9 місяців по дві гри в тиждень грають (на Різдво-НР, так і частіше) без перерв практично і не ноють. А наші від такого графіку 2 місяці ледве витримали
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+2
-1
ЖИТОМИР (Житомир)
09.11.2020 в 23:26
прав на 100%
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+3
0
football_soccer (Украина)
09.11.2020 в 23:13
Лигу наций вводили как раз таки, что бы заменить обычные товарняки на матчи, где можно заработать рейтинг и есть турнирная составляющая, но при этом все равно осталось место для товарняков. Если честно хз зачем? В ситуации , когда надо провести 2 оф.матча за неделю, лепить ещё и товарку. Ясное дело, что за эти 90 минут никто умирать ради победы не будет, да и просмотреть кого-то за тайм или наиграть что-то не хватит времени. Поэтому какой смысл подписываться на товарки в конце календарного года? Это действительно не понятно.
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+4
0
тутти-10 (Сумська область)
09.11.2020 в 23:27
Контракти підписані, гроші заплачено. От і грайте, або штраф
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0
0
olegzykoff (Донецк)
09.11.2020 в 23:11
Да, Шеве надо утверждаться, а пацанам, без сборов, нужно отвлечься, ведь на сборах закладывается физика, оттого и травмы, особенно молодняк, гляньте на Фати, д-а-а много наших полегло в этой неравной битве...
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0
-1


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