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Луческу: Не вижу смысла в данный период проводить товарищеские матчи сборных
Игроки устали не только физически, но и морально
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое недовольство плотным графиком УЕФА, в частности заявив, что международные товарищеские матчи сборных негативно влияют на игроков.
"Все команды сейчас, в очень тяжелых условиях, а тут еще и товарищеские матчи. Я не вижу в них смысла. В этот период можно было бы обойтись и без них.
Игроки устали морально, а не только физически", - приводит слова Луческу румынское издание Sport.
Напомним, что 11 ноября
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