Луческу: Не вижу смысла в данный период проводить товарищеские матчи сборных

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал свое недовольство плотным графиком УЕФА, в частности заявив, что международные товарищеские матчи сборных негативно влияют на игроков.

"Все команды сейчас, в очень тяжелых условиях, а тут еще и товарищеские матчи. Я не вижу в них смысла. В этот период можно было бы обойтись и без них.

Игроки устали морально, а не только физически", - приводит слова Луческу румынское издание Sport.