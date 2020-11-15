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Супряга переболел коронавирусом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок готов возвращаться к тренировочному процессу

Супряга переболел коронавирусом
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил менеджер игрока Александр Яковенко.

Анализ футболиста оказался положительным еще девять дней назад. Форвард должен был изолироваться. За это время он пропустил поединок против "Шахтера" в УПЛ и две игры сборной Украины. Вместо Супряги в лагерь Национальной команды был вызван Кравец, однако и он не смог принять участие в международных матчах из-за травмы.

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В статье: Национальная сборная Украины Динамо (Киев) Владислав Супряга коронавирус
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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bokassalowara (Город)
15.11.2020 в 14:32
ну вот и все ,обычный грипп, неделю дома и вперед..а то пугают пандемиями .карантинами
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 12:57
Команда с Днепра! Киев, Киев, Ура!!!
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