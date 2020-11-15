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Супряга переболел коронавирусом
Игрок готов возвращаться к тренировочному процессу
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщил менеджер игрока Александр Яковенко.
Анализ футболиста оказался положительным еще девять дней назад. Форвард должен был изолироваться. За это время он пропустил поединок против "Шахтера" в УПЛ и две игры сборной Украины. Вместо Супряги в лагерь Национальной команды был вызван Кравец, однако и он не смог принять участие в международных матчах из-за травмы.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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Комментарии (2)
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bokassalowara (Город)
15.11.2020 в 14:32
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 12:57
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