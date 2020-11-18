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Матч Олимпик - Заря находится под угрозой срыва

Премьер-лига
(1 голосов)

У десяти игроков донецкого клуба обнаружен коронавирус

Матч Олимпик - Заря находится под угрозой срыва
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии Tribuna.com рассказал о вспышке коронавируса в клубе.

"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру.

Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.

- Ближайший матч против "Зари" не состоится?

– Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но пофамильно пока ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда тренировалась", – сказал Гельзин.

Матч против "Зари" запланирован на 21 ноября.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин коронавирус
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:55
Находится под угрозой нервного срыва!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:51
Не угрожай! Наш урожай! Давай рожай и прижигай! Враг - жал, нажал и налажал!
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
18.11.2020 в 16:30
Пусть результат решит жеребьёвка! Нам не привыкать!
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+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
18.11.2020 в 15:36
Нічого страшного.Хай виходять і грають.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2020 в 15:34
У Олімпіка дуже сильний склад У-21.
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+1
0
fan_of_Zorechka (луганск)
18.11.2020 в 16:18
Заре будет стыдно)))))
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 16:57
У-44
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0
0


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