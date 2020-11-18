Матч Олимпик - Заря находится под угрозой срыва

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии Tribuna.com рассказал о вспышке коронавируса в клубе.

"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру.

Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.

- Ближайший матч против "Зари" не состоится?

– Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но пофамильно пока ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда тренировалась", – сказал Гельзин.

Матч против "Зари" запланирован на 21 ноября.