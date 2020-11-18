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Матч Олимпик - Заря находится под угрозой срыва
У десяти игроков донецкого клуба обнаружен коронавирус
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в комментарии Tribuna.com рассказал о вспышке коронавируса в клубе.
"Заболело много людей – и игроки, и из тренерского штаба. Но еще не все результаты тестов пришли – ждем, будем понимать ситуацию пофамильно к вечеру.
Очень много больных – не ожидали, что такое число может быть. Ну один, ну два. Но прям столько. Человек десять уже есть, но еще не все результаты известны.
- Ближайший матч против "Зари" не состоится?
– Мы не знаем пока. Нужно подождать. Нам дали количество, но пофамильно пока ситуация непонятна. Даже тренировки не проводим, хотя до сегодня команда тренировалась", – сказал Гельзин.
Матч против "Зари" запланирован на 21 ноября.
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