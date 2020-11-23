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"Он ударил меня головой – я упал. Все". Хавбек Миная – об удалении Хобленко в матче с СК Днепр-1
Один из ключевых эпизодов поединка
Полузащитник "Миная" Даниил Кныш прокомментировал в беседе с ТК "Футбол" эпизод с удалением форварда "Днепра-1" Алексея Хобленко в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги (3:2).
Напомним, Кныш стал громко аппелировать к арбитру по поводу игры рукой в исполнении Хобленко, а Алексей ударил Даниила, за что был удален.
"Я к Хобленко даже не обращался! Обращался к судье, говорил, что он играет рукой. После этого Леша подошел, пошли какие-то претензии, а я его сначала вообще не трогал. Он ударил меня головой – я упал. Все. Удар, возможно, несильный был. Просто я не понимаю, зачем вообще такие действия с его стороны. Мы профессиональные игроки, должны сдерживать свои эмоции".
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