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"Он ударил меня головой – я упал. Все". Хавбек Миная – об удалении Хобленко в матче с СК Днепр-1

Премьер-лига
(3 голосов)

Один из ключевых эпизодов поединка

"Он ударил меня головой – я упал. Все". Хавбек Миная – об удалении Хобленко в матче с СК Днепр-1
Новина українською

Полузащитник "Миная" Даниил Кныш прокомментировал в беседе с ТК "Футбол" эпизод с удалением форварда "Днепра-1" Алексея Хобленко в матче 10 тура Украинской Премьер-лиги (3:2).

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Напомним, Кныш стал громко аппелировать к арбитру по поводу игры рукой в исполнении Хобленко, а Алексей ударил Даниила, за что был удален.

"Я к Хобленко даже не обращался! Обращался к судье, говорил, что он играет рукой. После этого Леша подошел, пошли какие-то претензии, а я его сначала вообще не трогал. Он ударил меня головой – я упал. Все. Удар, возможно, несильный был. Просто я не понимаю, зачем вообще такие действия с его стороны. Мы профессиональные игроки, должны сдерживать свои эмоции".

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В статье: Алексей Хобленко ФК Минай СК Днепр-1 Минай Даниил Кныш
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Комментарии (6)
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Дрюон (Одесса)
23.11.2020 в 14:09
Кныш твоя фамилия...
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+1
0
football_soccer (Украина)
23.11.2020 в 13:43
на выходных идет "осенний кубок наций" по регби , смотрел, и кстати советую смотреть регби всем, кто еще не смотрит , хоть у нас в наших краях это вообще не популярный вид спорта, но если посмотреть пару матчей, многим понравится . Так вот , в чем кайф? здоровые под 100 кг и далеко за 100 кг атлеты рубятся в полном контакте , валят друг друга на газон и никто не скулит , даже когда все лицо в крови . В тоже время футбол : изображают смертные муки от любого касания. Но это не отменяет того факта, что игрок Днепра - баран глупый, он сам подставился и дал повод на красную. Ну а игрок львова - тёлка первокурсница
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+1
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
23.11.2020 в 13:22
Вот именно, что профессионалы должны сдерживать! А ты как сявка свалился после даже не удара, а после лёгкого контакта, такого же как со своей дамой можешь головами слегка соприкоснуться наклонившись поцеловаться! Не мужик ты после этого! Ни в коем случае не оправдывая движ со стороны Хобленка, он тоже не прав конечно, но ты мог просто отойдя в сторонку после этого момента, показать судье если он не заметил, жестом что тебе был очень неприятен такой контакт с ним. При этом не падая и не корчась от боли которая когда нибудь реально на поле тебя ещё найдёт за это!!
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+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
23.11.2020 в 13:33
А зачем был нужен этот т. н. "легкий контакт"? Хобленко что-то не понравилось? А после матча можно было разобраться, или обязательно это делать на поле?
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+1
0
Хиденг (Днепр)
23.11.2020 в 13:21
"Ударил"... - Погладил! Так вернее будет.
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+1
-1
hromik1973 (тернополь)
23.11.2020 в 13:17
Мав би мозок, був би струс. Такий сильний удар а він майже в стояв!!! Треба йти в бокс.
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+2
0


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