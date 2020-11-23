"Он ударил меня головой – я упал. Все". Хавбек Миная – об удалении Хобленко в матче с СК Днепр-1

Вот именно, что профессионалы должны сдерживать! А ты как сявка свалился после даже не удара, а после лёгкого контакта, такого же как со своей дамой можешь головами слегка соприкоснуться наклонившись поцеловаться! Не мужик ты после этого! Ни в коем случае не оправдывая движ со стороны Хобленка, он тоже не прав конечно, но ты мог просто отойдя в сторонку после этого момента, показать судье если он не заметил, жестом что тебе был очень неприятен такой контакт с ним. При этом не падая и не корчась от боли которая когда нибудь реально на поле тебя ещё найдёт за это!!