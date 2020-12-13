  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и луганской "Зарей".

Читайте такжеПрагматичные шахматы Луческу и вызубренное домашнее задание Каштру. Аудиомнение #59

Интересный матч между командами, которые находятся в середине турнирной таблице. "Заря" закончила выступления в Лиге Европы, но перед отпуском подопечным Скрипника нужно будет потрудиться и оформить непростой выезд к команде Шарана. Хватит ли луганчанам мотивации? Смогут ли хозяева сохранить свои ворота на замке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 декабря – в 19:25 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владимир Шаран Виктор Скрипник чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Александрия ПФК Александрия Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...