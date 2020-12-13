Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и луганской "Зарей".

Интересный матч между командами, которые находятся в середине турнирной таблице. "Заря" закончила выступления в Лиге Европы, но перед отпуском подопечным Скрипника нужно будет потрудиться и оформить непростой выезд к команде Шарана. Хватит ли луганчанам мотивации? Смогут ли хозяева сохранить свои ворота на замке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 декабря – в 19:25 по киевскому времени.