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Александрия – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура УПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги между "Александрией" и луганской "Зарей".
Интересный матч между командами, которые находятся в середине турнирной таблице. "Заря" закончила выступления в Лиге Европы, но перед отпуском подопечным Скрипника нужно будет потрудиться и оформить непростой выезд к команде Шарана. Хватит ли луганчанам мотивации? Смогут ли хозяева сохранить свои ворота на замке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 13 декабря – в 19:25 по киевскому времени.
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