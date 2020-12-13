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Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос
В последнем в 2020 году туре киевское "Динамо" на своем поле не смогло переиграть коваливский "Колос". Поединок стал довольно скандальным с точки зрения судейства - Мирча Луческу даже выходил на поле выяснять отношения с рефери. "Динамо" после удаления Шепелева пропустило с пенальти, затем Цыганков забил дважды, но киевляне не удержали преимущество - 2:2 в итоге. Вашему вниманию ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос от Александра Приходько.
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