Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос

В последнем в 2020 году туре киевское "Динамо" на своем поле не смогло переиграть коваливский "Колос". Поединок стал довольно скандальным с точки зрения судейства - Мирча Луческу даже выходил на поле выяснять отношения с рефери. "Динамо" после удаления Шепелева пропустило с пенальти, затем Цыганков забил дважды, но киевляне не удержали преимущество - 2:2 в итоге. Вашему вниманию ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос от Александра Приходько.

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