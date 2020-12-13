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Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос

Премьер-лига
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Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос
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В последнем в 2020 году туре киевское "Динамо" на своем поле не смогло переиграть коваливский "Колос". Поединок стал довольно скандальным с точки зрения судейства - Мирча Луческу даже выходил на поле выяснять отношения с рефери. "Динамо" после удаления Шепелева пропустило с пенальти, затем Цыганков забил дважды, но киевляне не удержали преимущество - 2:2 в итоге. Вашему вниманию ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос от Александра Приходько.

Фотогалерея

Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 1Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 2Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 3Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 4Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 5Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 6Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 7Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 8Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 9Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 10Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 11Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 12Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 13Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 14Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 15Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 16Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 17Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 18Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 19Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 20Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 21Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 22Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 23Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 24Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 25Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 26Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 27Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 28Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 29Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 30Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 31Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 32Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 33Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 34Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 35Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 36Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 37Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 38Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 39Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 40Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 41Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 42Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 43Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 44Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 45Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 46Скандальное завершение года. ФОТО репортаж с матча Динамо - Колос - фото 47
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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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