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Рух на сборе сыграет с командой Вернидуба

Премьер-лига
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А еще будут сербы и словенцы

Рух на сборе сыграет с командой Вернидуба
Новина українською

Львовский "Рух" выйдет из отпуска 11 января. На 20 января запланирован вылет команды в Турцию. Там подопечные тренера Ивана Федыка проведут 5-6 спаррингов.

У клуба уже есть предварительная договоренность о контрольных матчах с молдавским "Шерифом" (его только что возглавил украинский наставник Юрий Вернидуб), сербским "Вождовацом" и словенской "Мурой".

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Что касается остальных спарринг-партнеров желто-черные еще определяются.

"Рух" вернется домой 5 февраля.

А в 14 туре УПЛ "желто-черные" 13 февраля будут принимать полтавскую "Ворсклу".

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В статье: Юрий Вернидуб Мура (Словения) Шериф (Тирасполь) Рух (Львов)
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