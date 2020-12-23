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Рух на сборе сыграет с командой Вернидуба
А еще будут сербы и словенцы
Львовский "
У клуба уже есть предварительная договоренность о контрольных матчах с молдавским "Шерифом" (его только что возглавил украинский наставник Юрий Вернидуб), сербским "Вождовацом" и словенской "Мурой".
Что касается остальных спарринг-партнеров желто-черные еще определяются.
"Рух" вернется домой 5 февраля.
А в 14 туре УПЛ "желто-черные" 13 февраля будут принимать полтавскую "Ворсклу".
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