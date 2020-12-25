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Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорим о первых трансферах и слухах

Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12
UA-Футбол
Новина українською

Уже совсем скоро Новый 2021-й год займет место 2020-го, но это не означает, что весь футбол встал на паузу. Нет, новостей хватает и о них можно говорить.

Авторы "Халата Милевского" Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсуждают последние трансферы, переходы, которые уже подтвердились, а также другие слухи.

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В сегодняшнем выпуске трио экспертов обсудили возвращение Милевского в УПЛ, дали совет Виктору Коваленку, поспорили о будущем Тайсона, а также попытались разобраться - действительно ли Николай Кухаревич готов к переезду в Бельгию.

Тайм-коды:

  • 00:00 - Начало
  • 00:25 - Артем Милевский возвращается в УПЛ
  • 01:09 - Переход Милевского в Минай - неоднозначный
  • 05:39 - Почему Артем не перешел в Рух?
  • 09:03 - Ищем позицию для Милевского в команде Кобина
  • 10:45 - Селезнев, Гладкий и Кравец не оправдали свое возвращение
  • 12:27 - Тайсона не нужно удерживать силой
  • 14:10 - Атака Шахтера не будет такой угрожающей без бразильца
  • 19:01 - Уход Тайсона станет положительным по многим аспектам
  • 24:47 - Готов Шахтер к уходу Коваленко?
  • 27:34 - Виктор созрел для смены команды
  • 39:11 - В Аталанте много игроков центра поля и без Коваленко
  • 41:20 - Трансфер Кухаревича - наиболее непонятная история зимы
  • 44:25 - Пока Кухаревич еще ничего не показал на поле
  • 51:02 - Козловский выиграет от переезда Кухаревича
  • 55:22 - От аренды Цитаишвили могут выиграть все
  • 1:00:41 - Веселых праздников!

Также, небольшое объявление. "Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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В статье: Тайсон Артем Милевский Ворскла (Полтава) Александр Севидов Аталанта (Бергамо) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Виктор Коваленко Георгий Цитаишвили ФК Минай Николай Кухаревич Халат Милевского
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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.12.2020 в 13:36
При переходе на Севидова лично, значительно занижается звук и приходится прислушиватся,зачем так делать?
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