Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12

Уже совсем скоро Новый 2021-й год займет место 2020-го, но это не означает, что весь футбол встал на паузу. Нет, новостей хватает и о них можно говорить.

Авторы "Халата Милевского" Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсуждают последние трансферы, переходы, которые уже подтвердились, а также другие слухи.

В сегодняшнем выпуске трио экспертов обсудили возвращение Милевского в УПЛ, дали совет Виктору Коваленку, поспорили о будущем Тайсона, а также попытались разобраться - действительно ли Николай Кухаревич готов к переезду в Бельгию.

Тайм-коды:

00:00 - Начало

00:25 - Артем Милевский возвращается в УПЛ

01:09 - Переход Милевского в Минай - неоднозначный

05:39 - Почему Артем не перешел в Рух?

09:03 - Ищем позицию для Милевского в команде Кобина

10:45 - Селезнев, Гладкий и Кравец не оправдали свое возвращение

12:27 - Тайсона не нужно удерживать силой

14:10 - Атака Шахтера не будет такой угрожающей без бразильца

19:01 - Уход Тайсона станет положительным по многим аспектам

24:47 - Готов Шахтер к уходу Коваленко?

27:34 - Виктор созрел для смены команды

39:11 - В Аталанте много игроков центра поля и без Коваленко

41:20 - Трансфер Кухаревича - наиболее непонятная история зимы

44:25 - Пока Кухаревич еще ничего не показал на поле

51:02 - Козловский выиграет от переезда Кухаревича

55:22 - От аренды Цитаишвили могут выиграть все

1:00:41 - Веселых праздников!

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