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Миля в УПЛ, Тайсон в Бразилии - главные трансферные новости УПЛ. Халат Милевского #12
Говорим о первых трансферах и слухах
Уже совсем скоро Новый 2021-й год займет место 2020-го, но это не означает, что весь футбол встал на паузу. Нет, новостей хватает и о них можно говорить.
Авторы "Халата Милевского" Александр Рыженко и Георгий Грошев, в компании с известным тренером Александром Севидовым, обсуждают последние трансферы, переходы, которые уже подтвердились, а также другие слухи.
В сегодняшнем выпуске трио экспертов обсудили возвращение Милевского в УПЛ, дали совет Виктору Коваленку, поспорили о будущем Тайсона, а также попытались разобраться - действительно ли Николай Кухаревич готов к переезду в Бельгию.
Тайм-коды:
- 00:00 - Начало
- 00:25 - Артем Милевский возвращается в УПЛ
- 01:09 - Переход Милевского в Минай - неоднозначный
- 05:39 - Почему Артем не перешел в Рух?
- 09:03 - Ищем позицию для Милевского в команде Кобина
- 10:45 - Селезнев, Гладкий и Кравец не оправдали свое возвращение
- 12:27 - Тайсона не нужно удерживать силой
- 14:10 - Атака Шахтера не будет такой угрожающей без бразильца
- 19:01 - Уход Тайсона станет положительным по многим аспектам
- 24:47 - Готов Шахтер к уходу Коваленко?
- 27:34 - Виктор созрел для смены команды
- 39:11 - В Аталанте много игроков центра поля и без Коваленко
- 41:20 - Трансфер Кухаревича - наиболее непонятная история зимы
- 44:25 - Пока Кухаревич еще ничего не показал на поле
- 51:02 - Козловский выиграет от переезда Кухаревича
- 55:22 - От аренды Цитаишвили могут выиграть все
- 1:00:41 - Веселых праздников!
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