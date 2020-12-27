Палкин – о Луческу в Динамо: Это был год разочарований в человеческих отношениях

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подвёл итоги уходящего года.

"Я думаю, что за время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли "те события на Донбассе", мы были вынуждены покинуть родной город, и, вот, 2020-й, который, по большому счету, не был похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Это также год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который еще недавно был футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Да и вообще, был достаточно открытым и честным человеком.

Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу, его принятия решения возглавить нашего главного конкурента.

Несмотря на это, это был и год позитива. Год открытий. Сумели открыться наши молодые футболисты: тот же Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс работы с командой, поэтому для нас это большой шаг вперед.

Это был и год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала Лиги Европы. Если брать уже и новый сезон, то вышли, по большому счету, из группы смерти в Лиге чемпионов. Поэтому, сложный год, неоднозначный год, принесший в целом много разочарований, то, что происходит в мире. При этом, давший какие-то свои плюсы", — сказал Палкин в интервью ShakhtarTV.