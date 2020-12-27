  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин – о Луческу в Динамо: Это был год разочарований в человеческих отношениях
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин – о Луческу в Динамо: Это был год разочарований в человеческих отношениях

Премьер-лига
(5 голосов)

Генеральный директор "горняков" хранит обиду на Мирчу

Палкин – о Луческу в Динамо: Это был год разочарований в человеческих отношениях
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подвёл итоги уходящего года.

"Я думаю, что за время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли "те события на Донбассе", мы были вынуждены покинуть родной город, и, вот, 2020-й, который, по большому счету, не был похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Это также год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который еще недавно был футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Да и вообще, был достаточно открытым и честным человеком.

Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу, его принятия решения возглавить нашего главного конкурента.

Несмотря на это, это был и год позитива. Год открытий. Сумели открыться наши молодые футболисты: тот же Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс работы с командой, поэтому для нас это большой шаг вперед.

Это был и год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала Лиги Европы. Если брать уже и новый сезон, то вышли, по большому счету, из группы смерти в Лиге чемпионов. Поэтому, сложный год, неоднозначный год, принесший в целом много разочарований, то, что происходит в мире. При этом, давший какие-то свои плюсы", — сказал Палкин в интервью ShakhtarTV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Сергей Палкин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
27.12.2020 в 13:43
Это был год разочарований в палкине. Кто-нибудь может назвать хоть один успешный трансфер Шахтера в этом году? Или вообще хоть какой-нибудь полезный результат его деятельности. Человек тупо получает огромную зарплату за то, что ничего не делает. Только го в но в чей-то адрес изрыгает.
Ответить
+5
-3
football_soccer (Украина)
27.12.2020 в 13:17
"те события на Донбассе " ..... это все, что надо знать о данном персонаже и всей команде "Шахтер"
Ответить
+9
-3
Ulrih84 (M-G)
27.12.2020 в 13:06
А що Палкін ще може сказати на ShakhtarNedoTV про свою збірну Ямайки? Тільки хороше.
Ответить
+6
-2
СашаXM (Хмельницкий)
27.12.2020 в 12:58
а "те события на Донбассе" - это какие? че он как сепар не говорит четко и точно?
Ответить
+12
-1
trey222
27.12.2020 в 12:47
Как по мне Луческу не клялся в вечной верности Шахтёру.Так какие претензии Палкин?Если говорить о человеческих качествах,то нормальный чел пожелал бы успехов.А так пересради что ДК усилится с приходом Луческу,что и произошло.
Ответить
+16
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
27.12.2020 в 12:38
Вся эта шваль осела в Киеве и вечно ноет.Пора на выход, на дАунбаСС арену. Вот там пусть и ноют дальше.
Ответить
+15
-5
Oлeкcин (Н.)
27.12.2020 в 12:49
Шахтер - украинская команда, Киев - это Украина, так что завали хавало, сепар, у себя в мацкве будешь решать, где кому жить!
Ответить
+3
-16
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 12:51
гамадрил заднеприводный... Украина - с БОЛЬШОЙ буквы пишется.... В Горловке этого не преподавали ???
+9
-4
Oлeкcин (Н.)
27.12.2020 в 12:52
Просто Какашин, мне кажется тебе пора не только к психиатру, но и к окулисту :)
+3
-14
Oлeкcин (Н.)
27.12.2020 в 12:36
Будулай в Динамо - это плюс прежде всего для Шахтера, потому что он смог расшевелить это загнившее болото и хоть немного начал составлять конкуренцию Шахтеру, так что в выигрыше и дырявые, и Шахтер, и в целом весь украинский футбол!
Ответить
+6
-12
Dr. House (Подолье)
27.12.2020 в 12:39
Мозги у тебя дырявые
Ответить
+12
-3
Oлeкcин (Н.)
27.12.2020 в 12:40
Главное, что они есть. Не все полярные петухи могут похвастаться тем же :)
+2
-14
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 12:49
Олексин - гомосексуалист...
+11
-3
trey222
27.12.2020 в 12:50
Респект, более менее адекватный коммент.
Ответить
+3
-7
Sandra777 (Львів)
27.12.2020 в 12:35
Такі недо люди як ти загнали наш чемпіонат на платні платформи і тим вбили наш футбол,болаб моя воля я би вам всім давав довічне за такі речі
Ответить
+12
-3
football_soccer (Украина)
27.12.2020 в 13:21
что бы оно всю свою жизнь сидело в камере, ничего не делая и харчевалось на наши налоги?? да нет. Всех тех, кто пробует наживаться на обычных людях надо лишать гражданства и депортировать со страны, пускай просят убежища, где им захочется, но подальше от нас
Ответить
+7
0
avatar
Spokoyno (Киев)
27.12.2020 в 12:28
Хоч і не в захваті від МЛ в Динамо... Але спочатку "викидають" когось з команди, а потім обурюються, що він знайшов десь роботу... Може на себе треба подивитися? Поміркувати з якими здобутками ти "предстанеш перед Богом"? За гроші гріхи не відмажеш!
Ответить
+12
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 12:21
Какой же мерзкий этот любитель "русскага мира"....Палкин и "человеческие отношения"... Да это совсем не совместимые вещи... Это как ка цап и порядочность или совесть... Наплел с три короба чухни какой-то... Нет , чтобы рассказать, что он лично , как "геббельс шахтьора" , сколько фейков за год выпустил в сторону ДИНАМО и ее футболистов и тренеров...я лично считаю, что Палкин - это "штирлиц" (ФСБ-шник) - работающий на нашей территории....
Ответить
+14
-6


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...