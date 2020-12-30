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Сабо заявил о своих ожиданиях от украинского футбола в 2021 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Хочет видеть конструктив

Сабо заявил о своих ожиданиях от украинского футбола в 2021 году
Новина українською

Йожеф Сабо, известный украинский тренер и футбольный эксперт, поделился ожиданиями от украинского футбола в 2021 году.

Новых, молодых футболистов с хорошими данными.

Хотелось бы, чтобы команды играли не только на результат, но и чтобы было на что посмотреть - много забитых мячей, агрессии, а так. Побольше конструктива и грамотной игры.

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В статье: Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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