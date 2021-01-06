У Колоса сорвался спарринг с Ференцварошем Реброва

На январском сборе в Турции " Колос " не сыграет в запланированном спарринге с чемпионом Венгрии "Ференцварошем".

Все дело в том, что команда Сергея Реброва поменяла планы, и решила заключительный этап подготовки к весенней части сезона провести не в Турции, а в испанской Марбелье.

Подопечные Руслана Костышина планируют провести в Турции, куда отправляются 12 января, семь контрольных матчей. Большинство спарринг-партнеров еще уточняется.