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У Колоса сорвался спарринг с Ференцварошем Реброва
Фради решили сбор проводить не в Турции, а в Испании
На январском сборе в Турции "
Все дело в том, что команда Сергея Реброва поменяла планы, и решила заключительный этап подготовки к весенней части сезона провести не в Турции, а в испанской Марбелье.
Подопечные Руслана Костышина планируют провести в Турции, куда отправляются 12 января, семь контрольных матчей. Большинство спарринг-партнеров еще уточняется.
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Источник:Meta Ratings
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