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У Колоса сорвался спарринг с Ференцварошем Реброва

Премьер-лига
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Фради решили сбор проводить не в Турции, а в Испании

У Колоса сорвался спарринг с Ференцварошем Реброва
Новина українською

На январском сборе в Турции "Колос" не сыграет в запланированном спарринге с чемпионом Венгрии "Ференцварошем".

Все дело в том, что команда Сергея Реброва поменяла планы, и решила заключительный этап подготовки к весенней части сезона провести не в Турции, а в испанской Марбелье.

Подопечные Руслана Костышина планируют провести в Турции, куда отправляются 12 января, семь контрольных матчей. Большинство спарринг-партнеров еще уточняется.

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Колос (Ковалевка)
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