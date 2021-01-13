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Попов: Мне сказали, что подкат – это последнее, что может быть при отборе
Также он отметил, какой он на поле
Защитник киевского "Динамо" Денис Попов в эфире канала "Профутбол Digital" на Youtube рассказал о жестком о отборе мяча.
- Ты в жизни такой же жесткий, как и на поле?
– Смотря в чем. Смотря с кем. Если с родными, конечно, уступчивый, спокойный. Но я вспыльчивый, иногда это мешает мне. Но стараюсь себя держать в руках. Мне сказали, что подкат – это последнее, что может быть. Ты должен быть на 200% уверен, только тогда можешь так отбирать. В основном должен на ногах стоять в момент отбора. Как не жестко отобрать мяч, если против тебя хороший нападающий?
- С Мораесом был эпизод не так давно. Это что-то личное?
– Да нет. Я к нему нормально отношусь. Мы не общаемся, но когда играли на поле, то разговаривали, перекидывались несколькими словами. Там такой момент, что я жестко пошел, и он там подрисовал, подлетел. Не знаю, такой момент, это футбол, – сказал Попов.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах футболист сыграл в 14-ти матчах, в которых забил 2 гола, результативными передачами не отличился.
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