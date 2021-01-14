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Мудрик: Рад вернуться в Шахтер. В этой команде всегда хочется играть

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек отправится на сбор с горняками

Мудрик: Рад вернуться в Шахтер. В этой команде всегда хочется играть
Новина українською

В четверг, 14 января, игроки "Шахтера" вышли из отпуска.

Вместе с командой медосмотр проходил хавбек Михаил Мудрик, который вернулся из аренды в "Десне".

Сам полузащитник так прокомментировал свое возвращение в донецкую команду:

- Рад вернуться! "Шахтер" – клуб, в котором я выступаю. В этой команде всегда хочется играть.

Планы? Тренироваться, выкладываться по максимуму, с каждым днем становиться лучше, показывать свой лучший футбол в спаррингах и подготовиться к чемпионату, - сказал Мудрик.

Напомним, что в первой части сезона-2020/21 Мудрик в "Десне" сыграл 10 матчей в чемпионате и 1 в Кубке Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ФК Шахтер

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