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ПФК Львов объявил о расторжении контракта с эстонским легионером

Премьер-лига
(1 голосов)

Он был не против уйти

ПФК Львов объявил о расторжении контракта с эстонским легионером
Новина українською

Эстонский полузащитник Микель Айнсалу покинул расположение «сине-золотых львов».

Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Легионер присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ.

За это время успел появиться на поле в 11 поединках. Результативными действиями не отличался.

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В статье: ФК Львов Михкель Айнсалу ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львів

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