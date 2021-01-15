Премьер-лига
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ПФК Львов объявил о расторжении контракта с эстонским легионером
Он был не против уйти
Эстонский полузащитник Микель Айнсалу покинул расположение «
Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Легионер присоединился к лагерю львовян накануне старта текущего сезона УПЛ.
За это время успел появиться на поле в 11 поединках. Результативными действиями не отличался.
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Источник:ПФК Львів
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