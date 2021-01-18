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На второй этап сборов ПФК Львов Виталий Шумский взял 33 игроков
А среди них и новички
В пятницу, 15 января, "
Тренировочный процесс, в свою очередь, будет проходить на базе ФК "Мункач" (Мукачево). Цель закарпатской части сбора - работа над физическим состоянием футболистов и их возвращением к необходимому тонусу. Особенностью станут также двукразовые тренировки, которые как раз и запланированны для выполнения задач.
Наставник "Львова" Виталий Шумский на Закарпатье с собой взял 33 футболистов, среди них есть и потенциальные новички команды. Еще несколько новых исполнителей присоединятся к «сине-золотым львам» по ходу подготовки.
В рамках второго этапа сборов львовяне также запланировали провести два контрольных спарринга с местными закарпатскими коллективами. Если договориться с такими не удастся, "горожане" проведут несколько двусторонних поединков.
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