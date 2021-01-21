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Александрия сегодня летит в Турцию, с командой будет центрбэк, который оправился от травмы

Премьер-лига
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Пропустил всю "осеннью" часть сезона

Александрия сегодня летит в Турцию, с командой будет центрбэк, который оправился от травмы
Новина українською

Центральный защитник "Александрии" Глеб Бухал рассказал, когда ждать его возвращения на поле после тяжелой травмы.

В осенней части сезона я не смог помочь "Александрие", однако надеюсь, что худшее уже позади. На первом сборе в новом году я уже тренировался в общей группе, но в сберегательном режиме, все-таки, занимались на газоне с искусственным покрытием.

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21 января "Александрия" отправляется на зарубежный этап подготовки в Турцию и верю, что в одном из ближайших контрольных матчей уже смогу принять участие.

Я не скрываю, что очень соскучился по футболу. "Александрия" собирается делать ставку на приглашение игроков нашего молодежного состава. Думаю, что ребята с новым для себя вызовом смогут справиться.

На сборе в Турции "Александрия" проведет 5-6 контрольных поединков.

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В статье: ФК Александрия Глеб Бухал тренировочный сбор
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