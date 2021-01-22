Колос показал видео первой недели сбора в Турции - переходят к самой тяжелой работе

Ковалевский " Колос " показал в одном видеоролике недельный цикл физической подготовки на зимнем сборе в Турции.

В частности Константин Голуб, тренер по физической подготовке, сообщил, что команда выполняла большой объем силовой работы, в частности прыжки, "горку", работала в тренажерном зале и у нее был большой объем беговой работы.

Но все это - с небольшой интенсивностью. Готовимся к новому циклу. Там уже будут специальные подготовительные работы. Самое будет как раз тогда, потому что там будет "скоростная выносливость". Будем проходить и это быстрее, потому что времени осталось мало.

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Полузащитник Евгений Морозко заметил, что настроение в команде хорошое, но для футболистов первая неделя в плане нагрузок была сложной.