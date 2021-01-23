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Шахтер расписал вторую ничью подряд на тренировочных сборах
"Горняки" разошлись миром с Лудогорцем
"Горняки" провели свой второй товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона. Сегодня команда Луиша Каштру встретилась с болгарским "Лудогорцем".
К 55-й минуте встречи "Шахтер" вел в счете в два мяча. Но спустя 5 минут номинальные хозяева сумели собраться и отыграть один гол. А на 68-й уравняли шансы на победу.
Примечательно, что в первой контрольной игре на текущих сборах донецкая команда также сыграла вничью -
Контрольный матч
"Лудогорец" - "Шахтер" 2:2
Голы: Икоко 68 Каули 60 - Патрик 5, Коноплянка 55
"Лудогорец" (старт): Илиев, Икоко, Са, Вердон, Недялков, Сантана, Баджи, Десподов, Каули, Текпетей, Кешеру
"Шахтер" (старт): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.
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