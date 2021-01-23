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Шахтер расписал вторую ничью подряд на тренировочных сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" разошлись миром с Лудогорцем

Шахтер расписал вторую ничью подряд на тренировочных сборах
Новина українською

"Горняки" провели свой второй товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй половине сезона. Сегодня команда Луиша Каштру встретилась с болгарским "Лудогорцем".

К 55-й минуте встречи "Шахтер" вел в счете в два мяча. Но спустя 5 минут номинальные хозяева сумели собраться и отыграть один гол. А на 68-й уравняли шансы на победу.

Примечательно, что в первой контрольной игре на текущих сборах донецкая команда также сыграла вничью - с польским "Лехом".

Контрольный матч

"Лудогорец" - "Шахтер" 2:2

Голы: Икоко 68 Каули 60 - Патрик 5, Коноплянка 55

"Лудогорец" (старт): Илиев, Икоко, Са, Вердон, Недялков, Сантана, Баджи, Десподов, Каули, Текпетей, Кешеру

"Шахтер" (старт): Пятов, Додо, Витао, Хочолава, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тете, Соломон, Дентиньо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лудогорец (Разград)
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Комментарии (6)
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Сергей.Л (Мариуполь)
23.01.2021 в 19:24
А первый гол разве Патрик забил, а не Соломон???
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
23.01.2021 в 19:13
...мило..., закрыл с уверенностью 2-0, но прочитав удивлен...
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+1
-1
alex.belogubko (одесса)
23.01.2021 в 18:05
позор ШД 2-0 вести и сдать игру
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+6
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
23.01.2021 в 18:14
Хіба це позор?! Рівний суперник для Шахтаря. Ну хіба що, Шахтар із українським арбітром грав, то мав би якийсь шанс на звичний "успіх".
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+6
-5
FC Energy (Новая Каховка)
23.01.2021 в 19:03
Это сборы, какая разница, какой счёт?
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+2
-2
c99baf (Харьков)
23.01.2021 в 19:35
А шавкам только гавкнуть...
+1
-1


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