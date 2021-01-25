Филипп Будковский: На сборе в Турции выбрал вариант напрячь мозг чтением

Перебравшись в черниговскую "Десну" в период зимнего перерыва в сезоне-2019/20, Филипп Будковский усилил одну из самых дефицитных в нашем футболе позиций - форварда. Проявив старание в весенне-летних играх прошлого чемпионата, высокорослый нападающий стал особо ценен в линии атаки после ухода в бельгийский "Сент-Трюйден" лучшего бомбардира Александра Филиппова. В осенней части нынешнего сезона 28-летний Будковский сделал вклад в успехи "Десны", забив несколько важных мячей. Его результативные удары вкупе с голами партнеров позволили черниговцам набрать то количество очков, которое оказалось достаточным для появления на третьей ступеньке в турнирной таблице. Этот показатель дал возможность команде Александра Рябоконя уйти на зимние каникулы в прекрасном расположении духа. С хорошим настроением футболисты "Десны" вступили и в новую фазу своей работы, начавшуюся по завершении отпуска 10 января в Чернигове.

БЕЗ ВЕЗЕНИЯ - НИКУДА

- Первый этап подготовки к весенней части сезона позади. После отпуска восстановление функциональных кондиций трудно дается? – с этого вопроса начинаю интервью с Филиппом Будковским.

- Думаю, что да. Любому футболисту, который приступает к работе после отпуска, поначалу приходится нелегко. И я не являюсь исключением. Даже несмотря на то, сколько раз во время отпускного периода играл в футбол, собираясь с друзьями. Понятное дело, что бегать в "дыр-дыр" и полноценно тренироваться в профессиональной команде – это совершенно разные вещи. С каждым днем после проведенных занятий функциональное состояние становится все лучше и лучше, и не идет ни в какое сравнение с ощущениями первых дней работы в наступившем году.

- Как была спланирована работа в Чернигове?

- На первом этапе мы делали все для того, чтобы привести в порядок функциональное состояние. Занимались беговой работой, аэробикой. Это нормальное явление на втягивающем сборе.

- Этой зимой исполняется ровно год, как вы пришли в "Десну". О периоде, проведенном в своем прежнем клубе – луганской "Заре" часто вспоминаете?

- Для меня это уже прошедший этап – что тут вспоминать? Такова она, футбольная жизнь. Мои выступления в луганской команде стали историей, теперь я игрок футбольного клуба "Десна". Именно с ним сейчас связаны все профессиональные планы.

- В ходе осенней части сезона вы с пятью мячами стали лучшим бомбардиром "Десны". Что больше в этом помогало – опыт или везение?

- Без везения сейчас никуда. Думаю, что этот фактор в карьере играет немаловажную роль. В первую же очередь хотелось бы отметить моих партнеров по команде. Без их помощи мне не удавалось бы забивать мячи.

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

- По иронии судьбы в первом же матче нынешнего чемпионата против "Зари" вы на пару с игроком луганской команды Денисом Фаворовым обменялись голами в ворота своих бывших одноклубников. Этот любопытный случай не прошел мимо вашего внимания?

- Нет, конечно же! Ведь такое бывает нечасто, чтобы в одной игре футболисты дружно забивали в ворота своих прежних команд. Понятное дело, что этот случай можно назвать в какой-то степени курьезным. Но в футболе разных неожиданностей хватает, и удивляться подобному особо не стоит. Мы с Денисом обратили внимание на это любопытное стечение обстоятельств, упомянув о нем мимолетом.

- Известно ли вам, что ваши результативные удары дважды закрепляли победу черниговской команды, а еще в трех случаях помогли набрать пять очков?

- Нет, не известно. За такими статистическими тонкостями я не слежу, а выполняю свои прямые обязанности. Выходя на поле, мы хотим добывать максимум очков в каждой игре. Приятно, когда это удается. А уж если получается отметиться голом, то приятнее вдвойне.

- Не жалеете, что оказались в "Десне"?

- Ну что вы! Нет, конечно же! Да и почему я должен жалеть? Нынешняя "Десна" - хорошая команда, в ней сформировался суперколлектив! В нем чувствую себя весьма комфортно, никаких проблем в плане адаптации не было.

- В этом сезоне бороться за один из комплектов наград вашей команде будет сложно, ведь на пятки наступают конкуренты – та же "Заря" и полтавская "Ворскла". Да и коваливский "Колос" с донецким "Олимпиком" способны лишний раз показать, что в футболе случаются любые сюрпризы…

- Согласен, команды в таблице расположились очень плотно. Многие из них показывают хорошую игру, и победы в поединках с ними даются отнюдь не легко. Но для нас главное - выходить и побеждать в каждом матче, пополняя наш очковый багаж.

ОЧЕРЕДНОЙ СОЮЗ С БЕЗБОРОДЬКО

- Стиль работы Александра Рябоконя с кем-то из ваших бывших наставников схож?

- У каждого тренера свой подход к футболу, поэтому сравнивать кого-то с кем-то не вижу смысла. Это было бы неправильно. Ведь любой специалист в своей работе использует разные методы проведения тренировок, да и другие особенности тоже.

- За время вашего пребывания в "Десне" линия атаки то и дело несет потери. Если в летнюю пору команду покинул перебравшийся за рубеж Александр Филиппов, то этой зимой ушел Дмитрий Хлебас. Что скажете по этому поводу?

- Это нормальное и вполне привычное явление в футболе. Кто-то ярче себя зарекомендовал и двигается дальше, у кого-то контракты заканчиваются. Поэтому тут ничего удивительного нет.

- В период текущего антракта в чемпионате "Десна" не обошлась без кадровых изменений. Однако число ушедших пока больше, чем число пополнивших команду...

- Что поделаешь: кто-то приходит, кто-то уходит. Это реалии нашей футбольной жизни. Так было, есть и будет всегда.

- Возвращение в "Десну" из "Александрии" коллеги по амплуа Дениса Безбородько вы наверняка встретили с радостью. Ведь в свое время оба значились в штате донецкого "Шахтера", а затем пересекались в "Заре".

- Да, вы правы - вместе с ним мы много где пересекались. Всегда приятно видеть партнеров, с кем раньше играл в других командах. Это же касается и Безбородько.

В ТУРЦИЮ – НЕ ТОЛЬКО ЗА ЧАЕМ И СЛАДОСТЯМИ

- Очередной этап подготовки ваша команда проводит в Турции. На Средиземноморье вам, наверное, уже все знакомо?

- Разумеется! Мы ведь каждый год ездим в Турцию на сборы, поэтому неудивительно, что в этом регионе знаем все наперечет. Только отели меняем.

- Нынешний визит в окрестности Антальи для вас который по счету?

- Трудно сказать. Если честно, то не считал. Был здесь очень много раз, и могу сказать, что в зимний период на турецком Средиземноморье лучшие условия для подготовки.

- Как обычно проводите свободное время на турецком сборе?

- Его не так много, ведь в рабочем графике нашей команды значится по две тренировки. В обед мы спим, а вечером каждый коротает время на свой вкус: кто-то предпочитает карты, кто-то играет в Плейстейшн, а кто-то напрягает мозг и немного читает. Чему отдаю предпочтение? В этом году я выбрал вариант напрячь мозг и почитать (улыбается).

- За период многократных посещений окрестностей Антальи много слов по-турецки выучили?

- Самые главные для общения – да. Это такие слова, как "привет", "спасибо", "как дела?", "до свидания".

- Что обычно привозите из Турции в качестве сувениров или подарков?

- Разное. Бывает, что чай и сладости. У турок эта продукция особенная, они делают ее сами. Отведать такое всегда приятно, так как это ароматно и вкусно.