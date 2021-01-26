  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: Ракицкий – украинец и всегда им останется
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: Ракицкий – украинец и всегда им останется

Премьер-лига
(1 голосов)

Ушел играть в Россию – ну, ушел

Селезнев: Ракицкий – украинец и всегда им останется
Новина українською

Форвард "Колоса" Евгений Селезнев рассказал о своей дружбе с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким.

"Ракицкий – настоящий мужчина. Вчера увиделись на часик, чаю выпили да и все. Мы как братья. Не такого – приходи, не приходи. Ты где – я еду, неважно, занят ты или нет. Ярик – настоящий человек. Есть не буду говорить кто, а есть люди. Он человек. Это в его поступках, во всем.

Ушел играть в Россию – ну, ушел. Мы вчера сидели, давно не виделись, повспоминали столько разных историй. И это не за рюмкой, а за чаем. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день созваниваемся. Он в Питере, я здесь. Мы не каждый день созваниваемся, но довольно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить.

Это замечательный человек. Я к нему смело могу отвернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой.

Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог сборной. Все важные матчи он сыграл. В определенный период без него сборную нельзя было представить. А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину.

Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Рак – украинец и всегда им останется, я это знаю", – сказал Селезнев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Зенит (Санкт-Петербург) Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ОТДУШИВДУШУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.01.2021 в 20:01
"Нє ми такіє - жізнь такая"(с). Сємью корміть нада, боімся похудеть.
Ответить
0
0
Soccerman (Москва)
26.01.2021 в 19:40
конченное чмо
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.01.2021 в 19:07
лол, петушка хвалит кукуха)
Ответить
+10
0
Falconet (Реджио Калабрия)
26.01.2021 в 19:02
Ще один такий самий ''патріот'' обізвався...
Ответить
+10
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 18:54
хто б здивувався селезень сам у рашці пограв (зауважу після 2014, свідомо!) і також, як і ракіцький, не вирізняється морально-патріотичними рисами... власне, що казати, солодко стеле селезень - доріжку мабуть собі запоребрік
Ответить
+11
0
Andriy Mironyuk
26.01.2021 в 18:45
Рак - патріот та Селезень-годувальник, два чоботи - лапоть та валянок.
Ответить
+11
-1
Vantala (Kharkiv)
26.01.2021 в 18:38
Уже нет, не украинец. А такая же безродная собака, как и ты.
Ответить
+12
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
26.01.2021 в 18:57
Vantala (Kharkiv) наявність паспорта не робить анітрохи УКРАЇНЦЕМ того ватніка і цього лизоблюда селезня - два хохла с русскоговорящей челюстью - дорога їм одна - на схід!
Ответить
+8
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...