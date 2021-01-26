Селезнев: Ракицкий – украинец и всегда им останется

Форвард " Колоса " Евгений Селезнев рассказал о своей дружбе с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким.

"Ракицкий – настоящий мужчина. Вчера увиделись на часик, чаю выпили да и все. Мы как братья. Не такого – приходи, не приходи. Ты где – я еду, неважно, занят ты или нет. Ярик – настоящий человек. Есть не буду говорить кто, а есть люди. Он человек. Это в его поступках, во всем.

Ушел играть в Россию – ну, ушел. Мы вчера сидели, давно не виделись, повспоминали столько разных историй. И это не за рюмкой, а за чаем. Я не могу сказать, что мы с ним каждый день созваниваемся. Он в Питере, я здесь. Мы не каждый день созваниваемся, но довольно часто общаемся. В любое время суток можем друг другу позвонить.

Это замечательный человек. Я к нему смело могу отвернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой.

Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог сборной. Все важные матчи он сыграл. В определенный период без него сборную нельзя было представить. А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину.

Ярик работал на Украину. Просто сделали так, чтобы он перестал работать на Украину. Вот и все. Рак – украинец и всегда им останется, я это знаю", – сказал Селезнев.